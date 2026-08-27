Guvernul ungar anunță că pensia minimă va crește de patru ori începând din ianuarie 2027

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 aug. 2026, 13:45

Noul guvern al Ungariei a anunțat, joi, că pensia minimă va crește de la 80 de euro pe lună, cât este în prezent, la 330 de euro, începând din ianuarie 2027. Este o măsură care vizează sute de mii de oameni, a anunțat premierul Peter Magyar pe Facebook.

Distribuie articolul