„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €

Publicat 4 sept. 2026, 21:12 Sursă Realitatea.Net

Un turist care a rezervat trei camere la un hotel din Luxor, Egipt, plătind 900 de euro, s-a trezit că unitatea de cazare îi cere 10.000 de euro pentru aceeași ofertă. Majorarea spectaculoasă de tarif a fost impusă sub amenințarea anulării rezervării, lăsându-l pe bărbat fără opțiunea de a-și efectua vacanța în condițiile inițiale.

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