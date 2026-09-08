Lovitură pentru șoferii români: petrolul se scumpește, iar motorina trece de 1.450 de dolari pe tonă

Publicat 8 sept. 2026, 14:12 Sursă Realitatea.Net

Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la pompă, pe fondul creșterii prețului motorinei și al marjelor ridicate de rafinare. În același timp, traderii avertizează asupra unei ierni dificile pentru aprovizionarea cu Diesel, iar petrolul se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril.

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