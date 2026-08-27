Grâul a atins la Chicago cel mai ridicat preț din ultimii trei ani, pe fondul temerilor legate de escaladarea războiului din Ucraina

Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a urcat, miercuri, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea escalada și ar putea perturba și mai mult livrările dintr-una dintre cele mai importante regiuni cerealiere ale lumii, transmite Bloomberg.
Creștere de 19% în această lună
Prețul grâului a urcat miercuri cu până la 2,6%, până la cel mai ridicat nivel de după iulie 2023, după ce în ședința precedentă crescuse deja cu 6,4%. Doar în luna în curs, cotațiile au avansat cu 19%, pe fondul perturbărilor din Marea Neagră.
Rusia s-ar pregăti să intensifice atacurile
Conflictul a afectat deja porturile și terminalele de cereale din Marea Neagră, reducând substanțial transporturile din regiune. Potrivit unor persoane apropiate Kremlinului, Rusia se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii, după ce a concluzionat că negocierile pentru un acord de pace au ajuns într-un impas.
Risc de scumpire globală a alimentelor
Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, alături de cantități importante de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui. Perturbarea acestor fluxuri crește riscul unui nou val de scumpiri alimentare, într-un moment în care consumatorii se confruntă deja cu costuri mai mari la energie și transport, generate de războiul din Orientul Mijlociu.
"Piața este foarte îngrijorată de constrângerile logistice în eventualitatea escaladării conflictului. Dacă nu vom avea o rezolvare în Marea Neagră și o îmbunătățire a accesului la transportul maritim fără amenințări la adresa securității navelor, creșterea va continua", a declarat Chris Nikolaou, director general la Advantage Grain.
Exporturile Ucrainei și Rusiei, în scădere
Potrivit Ministerului Agriculturii de la Kiev, exporturile agricole ale Ucrainei ar putea scădea la jumătate în acest sezon, față de estimările anterioare. În paralel, livrările de grâu ale Rusiei ar urma să scadă cu peste 50% în august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.
Importatorii, nevoiți să caute alternative mai scumpe
Rusia și Ucraina rămân furnizori esențiali pentru Orientul Mijlociu, Africa și Asia, regiuni care se bazează, în această perioadă a anului, pe cereale ieftine din zona Mării Negre. Blocajul îi obligă acum pe importatori să caute grâu din țări mai îndepărtate, precum Australia sau Argentina, ceea ce va crește costurile de transport și va împinge prețurile în sus.
"Rusia și Ucraina sunt, în general, furnizori cu costuri reduse, dar acum, când o parte mare din livrările lor nu este disponibilă, consumatorii se află într-o situație mai dificilă", a mai spus Chris Nikolaou.