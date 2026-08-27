Grâul a atins la Chicago cel mai ridicat preț din ultimii trei ani, pe fondul temerilor legate de escaladarea războiului din Ucraina

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 aug. 2026, 11:22

Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a urcat, miercuri, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea escalada și ar putea perturba și mai mult livrările dintr-una dintre cele mai importante regiuni cerealiere ale lumii, transmite Bloomberg.

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