Piețe externe· 2 min citire
Germania ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani și înființarea unui fond public de investiții
Friedrich Merz/ Profimedia
Publicat22 iun. 2026, 08:42
SursăRealitatea.Net
Guvernul german analizează un pachet amplu de reforme ale sistemului de pensii, care include majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui fond public de investiții după modelul suedez, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra finanțelor publice.
Citește și
- 09:52Rusia, în mijlocul unei crize a carburanților din cauza atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere
- 11:59România, sub Bulgaria, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume
- 09:51România, El Dorado-ul economic al miliardarilor maghiari : 9 din primii 10 au afaceri la noi
- 11:49Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News