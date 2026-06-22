Piețe externe· 2 min citire

Germania ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani și înființarea unui fond public de investiții

Friedrich Merz/ Profimedia

Friedrich Merz/ Profimedia

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat22 iun. 2026, 08:42
SursăRealitatea.Net

Guvernul german analizează un pachet amplu de reforme ale sistemului de pensii, care include majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui fond public de investiții după modelul suedez, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra finanțelor publice.

Germania discută o reformă majoră a sistemului de pensii, în contextul în care populația îmbătrânește accelerat, iar presiunea asupra bugetului federal crește. Potrivit unor surse citate de presa germană, comisia responsabilă cu evaluarea sustenabilității sistemului propune creșterea graduală a vârstei de pensionare, în funcție de evoluția speranței de viață.

Modelul analizat prevede o ajustare o dată la zece ani, astfel încât vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani în anul 2092. În prezent, legislația germană stabilește o creștere treptată a pragului standard la 67 de ani, proces care se va încheia la începutul anilor 2030.

O altă măsură propusă vizează eliminarea pensionării anticipate fără penalizări la 63 de ani, opțiune utilizată în special de angajații cu vechime mare în muncă. Autorii raportului susțin că menținerea acestei facilități pune presiune suplimentară pe un sistem deja tensionat.

Comisia recomandă și înființarea unui fond național de pensii, inspirat de modelul suedez, în care contribuțiile angajaților și angajatorilor ar urma să fie investite în active financiare. Randamentele obținute ar contribui la plata pensiilor viitoare, cu obiectivul de a stabiliza și chiar crește nivelul pensiilor după 2040, într-o perioadă în care numărul pensionarilor va continua să crească, iar populația activă va scădea.

Propunerile urmează să fie prezentate marți cancelarului german Friedrich Merz, care va decide dacă acestea vor fi incluse într-un proiect legislativ.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Germaniavarsta pensionarepensiifond investitiiguvernfriedrich merz

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Piețe externe

Mai Multe