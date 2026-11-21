Publicat 21 nov. 2026, 16:01 Sursă Realitatea.Net

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a propus sâmbătă noi reduceri ale cheltuielilor din viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, precum şi identificarea unor surse suplimentare de venituri, inclusiv prin introducerea unei taxe de 3% pentru marile companii digitale, în încercarea de a facilita un acord între cele 27 de state membre, relatează Reuters.

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