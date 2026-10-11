Analiză Daniel Udrescu: Ruptura SUA–Europa în privința Ucrainei, varianta interesului României
Donald Trump
România nu trebuie să confunde solidaritatea cu Ucraina, participarea la programele europene de înarmare și găzduirea trupelor aliate cu apărarea automată a propriului interes economic și strategic.
Divergențele MAGA şi progresismul european, dintre Washington și principalele capitale europene în privința războiului din Ucraina readuc în discuție interesele economice și strategice ale statelor occidentale. Donald Trump insistă asupra negocierii încheierii conflictului și critică poziția conducerii ucrainene, în timp ce Germania, sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, continuă susținerea militară și financiară a Kievului. Diferența dintre cele două abordări privește condițiile încheierii războiului, garanțiile de securitate ulterioare și distribuția costurilor economice. România participă la aceste evoluții prin angajamente militare, cheltuieli bugetare și împrumuturi publice, fără ca beneficiile și obligațiile sale să fie prezentate într-o analiză economică unitară.
Responsabilitatea Federației Ruse pentru invazia din februarie 2022 nu exclude examinarea deciziilor adoptate ulterior de conducerea ucraineană. Volodimir Zelenski răspunde politic pentru obiectivele negocierilor, operațiunile militare și riscurile pe care acestea le pot produce statelor vecine. Insistența administrației Trump asupra încheierii conflictului readuce în discuție raportul dintre obiectivele militare urmărite și posibilitățile unei soluții negociate. Guvernele europene consideră, în schimb, că Ucraina trebuie să dispună de suficiente capacități defensive pentru a negocia fără constrângeri militare. Continuarea finanțării războiului și condițiile unei eventuale păci necesită însă evaluări privind costurile, rezultatele și obligațiile viitoare. Rezultatul? Haos, migrări, milioane de victime, finanţări fără audit, corupţie în Ucraina.
Politica Germaniei trebuie examinată și prin prisma transformărilor economiei sale. Modelul industrial german a beneficiat timp de decenii de relațiile comerciale cu Rusia, inclusiv de aprovizionarea cu gaze naturale. Reducerea acestor relații a modificat structura costurilor energetice, în timp ce dezvoltarea industriei de apărare a devenit o prioritate europeană. Companiile producătoare de armament beneficiază de creșterea comenzilor publice, iar ajutorul acordat Ucrainei, investițiile în capacitățile militare europene și contractele de înzestrare reprezintă atât instrumente de securitate, cât și mecanisme prin care resursele publice ajung în anumite sectoare industriale. Existența acestor beneficii economice nu dovedește că guvernul german urmărește prelungirea războiului, dar justifică examinarea beneficiarilor contractelor și a efectelor asupra economiilor statelor care le finanțează.
Sprijinul Europei pentru Ucraina riscă să devină o groapă financiară fără fund, din care guvernele europene nu mai prezintă o strategie clară de ieșire, în afara continuării înarmării și a războiului. Miliardele alocate nu sunt însoțite de un audit trail public, complet și verificabil, care să permită urmărirea banilor până la beneficiarii finali, deși există mecanisme instituționale de control. Se ridică astfel o suspiciune care merită investigată. Nu cumva războiul a devenit și un mijloc de justificare a îndatorării, de amânare a reformelor și de acoperire politică a dezechilibrelor finanțelor europene? O asemenea ipoteză trebuie demonstrată, dar întrebarea este legitimă. În timp ce industria de armament primește comenzi, contribuabilii acumulează datorii, iar perspectiva păcii rămâne incertă. România are dreptul să știe cât plătește, cui plătește și ce obține în schimb.
Sancțiunile europene împotriva Rusiei au produs și un rezultat pe care Bruxellesul pare să-l fi subestimat. Rusia nu a rămas izolată economic, ci și-a accelerat orientarea către China, India și alte piețe asiatice, dezvoltând noi relații comerciale, industriale și tehnologice. Moscova afirmă tot mai des că Europa și-a pierdut importanța economică pentru Rusia, iar această poziție nu poate fi ignorată doar pentru că provine de la adversarul politic. China dispune de capacități industriale și tehnologice de prim rang, India reprezintă o piață uriașă, cu sectoare tehnologice competitive, iar ambele oferă Rusiei alternative la relațiile comerciale europene. Creșterea economiei ruse în primii ani ai sancțiunilor a contrazis așteptările unui colaps rapid, chiar dacă încetinirea ulterioară și dificultățile financiare arată că adaptarea are propriile costuri. Europa, în schimb, a pierdut accesul la o parte importantă a resurselor energetice rusești și a suportat costurile restructurării aprovizionării, într-un sistem economic deja afectat de birocrație și competitivitate industrială în scădere. Întrebarea nu este dacă sancțiunile au avut efecte, ci cine a suportat costurile, cine a câștigat piețe și dacă rezultatul justifică sacrificiile economice asumate. Pentru România, această evaluare trebuie făcută prin prețurile energiei, producția industrială, inflație și puterea de cumpărare, nu prin declarațiile politice ale Bruxellesului sau Moscovei.
În acest context trebuie analizat programul european SAFE. România are prevăzută o alocare de aproximativ 16,68 miliarde de euro în cadrul mecanismului de împrumuturi destinat consolidării capacităților de apărare. Suma nu reprezintă o finanțare nerambursabilă, ci presupune obligații financiare viitoare, chiar dacă maturitățile și condițiile de creditare pot fi avantajoase. Valoarea economică a programului trebuie stabilită prin raportarea costului finanțării la capacitățile militare dobândite, la beneficiile industriale realizate în România și la cheltuielile necesare pentru exploatarea și întreținerea echipamentelor.
Cazul Rheinmetall arată cât de necesară este verificarea beneficiilor reale ale înarmării europene. România a atribuit grupului german contracte militare de 5,7 miliarde de euro, iar la 9 octombrie 2026 același grup a cumpărat Șantierul Naval Mangalia pentru numai 138 de milioane de euro. Pentru USR-istul progresist Miruţă o victorie, pentru România o pagubă. Un activ industrial strategic, dat către cumpărătorul care beneficiază de comenzi militare de miliarde finanțate din împrumuturi asumate de România. Nu este suficient să ni se promită investiții, locuri de muncă și transfer tehnologic. Trebuie stabilit cât s-a plătit efectiv din contracte, ce s-a produs până acum în România, ce obligații de investiții există și cât din valoarea comenzilor rămâne în economia națională. Mai ales trebuie explicat cum a ajuns România să piardă controlul asupra unui șantier naval strategic, pentru ca ulterior să finanțeze prin datorie publică producția militară a noului proprietar. Contractele sunt certe, promisiunile industriale trebuie încă verificate, iar costul împrumuturilor va rămâne în sarcina contribuabililor români.
Costurile achizițiilor militare nu se limitează la valoarea contractelor inițiale. Echipamentele presupun instruire, întreținere, muniție, modernizare, infrastructură și înlocuire. România trebuie să coreleze durata finanțării cu durata de utilizare a echipamentelor și să evalueze cheltuielile pe întregul ciclu de viață. În anumite situații, urgența militară poate justifica achiziția rapidă a unor echipamente străine, chiar dacă beneficiul industrial intern este redus. În alte situații, producția locală și transferul tehnologic pot oferi avantaje economice și strategice pe termen lung. Alegerea trebuie fundamentată prin compararea alternativelor, inclusiv a riscurilor pe care le-ar presupune amânarea înzestrării.
Evaluarea economică a înarmării României trebuie să înceapă prin separarea sumelor anunțate politic de obligațiile financiare efectiv asumate. Alocarea de aproximativ 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE reprezintă un plafon de finanțare, nu dovada că întreaga sumă a fost împrumutată, contractată sau cheltuită. Aceeași distincție trebuie aplicată contractelor militare atribuite Rheinmetall și celorlalți furnizori. Valoarea contractelor semnate nu este identică cu valoarea plăților efectuate, după cum prețul echipamentelor nu reprezintă costul complet al înzestrării. Acestuia i se adaugă dobânzile, instruirea, muniția, mentenanța, modernizările și eventualele înlocuiri înainte de rambursarea integrală a împrumuturilor. Pentru fiecare program major, Guvernul ar trebui să prezinte valoarea aprobată, suma contractată, plățile efectuate, soldul obligațiilor, costul total al finanțării și partea din cheltuieli care revine efectiv economiei românești. Numai astfel se poate determina dacă România dobândește capacități militare proporționale cu datoria asumată sau dacă finanțează predominant producția și dezvoltarea industrială a furnizorilor externi. Fără această evidență, contribuabilul cunoaște valoarea anunțată a programelor de înarmare, dar nu și costul final al deciziilor luate în numele securității sale.
Istoria României oferă exemple ale consecințelor modificării priorităților marilor puteri. În Primul Război Mondial, România a luptat împotriva Germaniei și a aliaților săi, urmărind realizarea obiectivelor naționale. În 1940, România a suferit pierderi teritoriale în contextul presiunilor sovietice și al deciziilor puterilor europene dominante. Participarea ulterioară la război alături de Germania a fost urmată de schimbarea alianței în august 1944. Situația actuală este fundamental diferită prin apartenența României la NATO și Uniunea Europeană. Experiența istorică demonstrează însă necesitatea menținerii unor capacități naționale de apărare și a unei politici externe care să țină seama de posibilitatea modificării priorităților strategice ale partenerilor.
România nu poate ignora atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și a navigației comerciale, ale căror consecințe depășesc teritoriul Rusiei. Distrugerea conductelor Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică, în septembrie 2022, face obiectul unui dosar penal în care procurorii germani au acuzat militari ucraineni că au acționat la ordinul unor autorități ale statului ucrainean. În august 2025, atacurile ucrainene asupra infrastructurii conductei Drujba au întrerupt aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei, două state membre ale Uniunii Europene. În iulie 2026, dronele au lovit petroliere care transportau petrol kazah prin terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Novorossiisk, inclusiv navele ASIA și NISSOS IOS, atacuri atribuite Ucrainei și condamnate de Kazahstan. Consecințele asupra aprovizionării europene cu petrol, inclusiv asupra fluxurilor comerciale relevante pentru România, nu pot fi tratate ca simple efecte secundare ale războiului. Mai grav, la 5 iunie 2026, o dronă navală ucraineană a explodat chiar în Portul Constanța, în Dana 78, iar alte trei s-au autodetonat în apropiere. Guvernul României a confirmat incidentul, iar autoritățile ucrainene au recunoscut pierderea controlului asupra celor patru dispozitive. Explicația Kievului privind războiul electronic rusesc nu înlătură necesitatea stabilirii responsabilităților pentru introducerea unor dispozitive explozive într-o zonă portuară civilă românească. Sprijinul acordat unui stat aflat în război nu poate însemna acceptarea necondiționată a riscurilor pe care operațiunile sale militare le transferă asupra economiei și securității românești.
Prezența militară americană în România și activitățile desfășurate de forțele europene trebuie evaluate prin contribuția lor efectivă la securitatea națională, nu prin declarațiile politice care le însoțesc. Bazele de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu reprezintă elemente importante ale descurajării militare, deoarece un atac asupra facilităților americane ar putea determina implicarea directă a Washingtonului, consecință pe care Moscova trebuie să o ia în calcul. Exercițiile europene de apărare antidronă desfășurate pe teritoriul României urmăresc dezvoltarea unor capacități militare necesare, dar servesc și intereselor de instruire, testare tehnologică și perfecționare operațională ale participanților. Problema este ce obține România în schimbul infrastructurii puse la dispoziție și al riscurilor asumate. Cine deține tehnologiile testate, cine valorifică rezultatele, cine suportă cheltuielile și ce capacități rămân efectiv armatei române? Există o diferență între găzduirea unor forțe care contribuie la descurajarea unui atac și transformarea teritoriului național într-un spațiu de experimentare militară ale cărui beneficii principale pot reveni altor state. Această diferență nu exclude utilitatea exercițiilor europene și nici nu transformă prezența americană într-o garanție absolută. Interesul României este să obțină de la fiecare partener o contribuție verificabilă la propria apărare, fără să devină dependentă de decizii, echipamente și tehnologii asupra cărora nu exercită control.
Continuarea războiului din Ucraina, încheierea unui acord negociat sau menținerea confruntării dintre Rusia și Occident după încetarea ostilităților ar produce consecințe economice și militare diferite pentru România. Continuarea conflictului ar menține presiunile asupra cheltuielilor militare și riscurile regionale. Un acord negociat ar putea diminua anumite costuri, dar ar necesita garanții credibile pentru prevenirea reluării ostilităților. Încetarea luptelor fără normalizarea relațiilor economice și politice ar putea menține sancțiunile, competiția militară și necesarul ridicat de înzestrare. Fiecare situație trebuie evaluată prin efectele asupra bugetului, datoriei publice, energiei, comerțului și securității naționale.
Responsabilitatea autorităților române nu se limitează la aprobarea programelor militare și comunicarea valorii acestora. Parlamentul trebuie să dispună de informații privind obligațiile financiare asumate, efectele asupra datoriei publice și justificarea economică a principalelor contracte. Guvernul trebuie să poată demonstra raportul dintre costuri, capacitățile obținute și beneficiile industriale interne, cu respectarea cerințelor de securitate națională și a confidențialității comerciale. Controlul financiar public trebuie să urmărească legalitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării resurselor.
Divergențele dintre Washington și Berlin arată vulnerabilitatea unei Românii care și-a construit securitatea pe deciziile altora. Apartenența la NATO oferă angajamente de apărare colectivă, dar nu garantează că Statele Unite își vor menține permanent aceeași prezență militară în Europa sau că Germania va putea interveni eficient într-un conflict major, mai ales dacă propriul teritoriu ar deveni ținta unui atac nuclear. În asemenea împrejurări, tratatele nu dispar, dar capacitatea efectivă de intervenție poate fi grav afectată. Ce face România dacă Washingtonul își retrage forțele, iar Europa nu dispune de mijloacele necesare pentru a le înlocui? Ce valoare mai au achizițiile militare dacă armamentul, muniția, mentenanța, tehnologia și piesele de schimb depind de furnizori străini care, într-o criză, își vor prioritiza propriile armate? România nu își poate permite nici iluzia că americanii vor rămâne indiferent de împrejurări, nici convingerea că o Europă mai înarmată va fi automat capabilă să o apere. Interesul național presupune păstrarea parteneriatului american, cooperarea militară europeană și, înainte de toate, construirea unei capacități românești de apărare care să poată funcționa inclusiv atunci când sprijinul aliaților întârzie sau se reduce. Altfel, România riscă să plătească pentru propria apărare fără să dețină mijloacele necesare pentru a și-o asigura.
Interesul României nu poate fi stabilit prin preluarea automată a poziției Washingtonului sau Berlinului și nici prin acceptarea ori respingerea necondiționată a unei formule de pace. Fiecare angajament trebuie fundamentat prin evaluarea costurilor, a beneficiilor și a alternativelor disponibile. Apartenența la alianțe nu exclude negocierea intereselor economice proprii, după cum autonomia decizională nu elimină obligațiile internaționale asumate. Într-o Europă care își reorganizează capacitățile de apărare și într-o relație transatlantică marcată de diferențe strategice, România trebuie să își exercite drepturile de partener, să își protejeze resursele și să își asume numai obligații ale căror consecințe au fost evaluate și explicate propriilor cetățeni.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor
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