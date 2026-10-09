20 de mărci auto chinezești, record la Salonul Auto de la Paris. Producătorii din China își consolidează poziția în Europa

Publicat 9 oct. 2026, 12:08 Sursă Realitatea.Net

Prezența record a 20 de mărci auto chinezești la Salonul Auto de la Paris scoate în evidență schimbările din industria auto europeană. Constructorii din China își extind ambițiile comerciale pe continent, chiar dacă se confruntă cu bariere comerciale mai stricte.

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