Grevă la Oil Terminal. Sindicaliștii avertizează că aprovizionarea cu produse petroliere a României ar putea fi blocată - VIDEO

Membrii sindicatului Oil Terminal au ieșit în fața sediului companiei, iar la ora 11:00 este programată o grevă de avertisment. Sindicaliștii cer o majorare salarială de 6,5% și avertizează că, dacă nu se găsește o soluție până pe 17 septembrie, vor declanșa greva generală.
Membrii sindicatului Oil Terminal au ieșit în fața sediului companiei, iar la ora 11:00 este programată greva de avertisment. Angajații cer o majorare salarială de 6,5% și susțin că procentul nu reprezintă un privilegiu, ci o recuperare a inflației, pe care o consideră în realitate mai mare.
Sindicaliștii spun că vor să le fie respectate munca și drepturile prevăzute de lege și acuză Guvernul că amână semnarea memorandumului, în timp ce salariații sunt cei care au de pierdut. Ei avertizează că situația ar putea ajunge până la blocarea aprovizionării României cu produse petroliere, iar pagubele ar putea fi de ordinul milioanelor de euro.
Ce majorare salarială cer angajații de la Oil Terminal?
Sindicaliștii solicită o majorare salarială de 6,5% și susțin că această creștere nu trebuie privită ca un privilegiu. Potrivit acestora, procentul cerut reprezintă doar o recuperare parțială a inflației, despre care spun că este în realitate mai mare de 6,5%.
Angajații cer, de asemenea, respectarea muncii lor și a prevederilor legale. Ei susțin că întârzierea semnării memorandumului de către Guvern îi afectează direct și că lipsa unei soluții a dus la actuala formă de protest, conform presei locale.
Liderul de sindicat Nicu Androne spune că solicitările privind majorarea salariilor există încă din luna mai, iar conducerea companiei a transmis cererea mai departe, fără ca până acum să existe un rezultat. El susține că sindicaliștii au acceptat inclusiv prelungirea contractului colectiv de muncă pentru a oferi timp găsirii unei soluții.
„Sunt promisiuni încă din luna mai. Conducerea a trimis solicitarea de majorare a salariilor, dar nu s-a întâmplat nimic. La finalul contractului colectiv de muncă, am acceptat o prelungire de 30 de zile, plus încă 15 zile, pentru a se găsi o soluție. Am ajuns în septembrie și nu avem niciun răspuns. Din păcate, s-a ajuns la greva de avertisment, iar Tribunalul ne-a dat dreptate.”
Când ar putea începe greva generală?
Sindicaliștii avertizează că, dacă până pe 17 septembrie nu va fi găsită o soluție, vor declanșa greva generală. Nicu Androne spune că au avut loc întâlniri atât cu prefectul județului, cât și cu reprezentanții Ministerului Energiei, însă situația nu a fost rezolvată.
„Dacă nu se întâmplă nimic până pe 17 septembrie, vom declanșa greva generală. Am avut întâlniri cu prefectul județului și cu reprezentanții Ministerului Energiei”, a declarat liderul de sindicat Nicu Androne.
În momentul în care liderul sindical a vorbit despre Ministerul Energiei și premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii aflați în fața companiei au început să huiduie.
Ce risc invocă sindicaliștii dacă protestul continuă?
Sindicaliștii susțin că există riscul blocării aprovizionării României cu produse petroliere dacă situația nu este rezolvată și se ajunge la greva generală. Potrivit acestora, eventualele pagube provocate de un astfel de blocaj ar putea fi de ordinul milioanelor de euro.