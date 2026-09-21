Scumpirea gazelor ar putea împinge mai rapid inflația în zona euro. BCE explică de ce electricitatea ar putea fi mai puțin afectată

Publicat 21 sept. 2026, 14:18 Sursă Realitatea.net

Creșterea puternică a prețurilor la gaze s-ar putea transmite mai rapid în inflația din zona euro decât în trecut, avertizează BCE. În schimb, facturile la electricitate ar putea resimți mai puțin șocul, pe măsură ce energia regenerabilă ocupă un loc tot mai important în producția europeană.

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