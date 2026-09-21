Tranzacție de 20 de miliarde de dolari, blocată la Washington. Rafinăria Petrotel din Ploiești, prinsă în acordul Lukoil–Carlyle

Publicat 21 sept. 2026, 10:41 Sursă Realitatea.net

O tranzacție de aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil așteaptă de luni de zile aprobarea finală în Statele Unite. Printre activele vizate se află și rafinăria Petrotel din Ploiești, a cărei capacitate de rafinare rămâne nefolosită într-o perioadă tensionată pentru piața carburanților.

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