Confederațiile sindicale resping proiectul Legii salarizării. „Nu rezolvă problemele sistemului”

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național critică ultima formă a proiectului Legii salarizării în sectorul public și susțin că problemele semnalate anterior nu au fost rezolvate. Sindicatele acuză erori majore de fundamentare și aplicare și avertizează că proiectul poate genera noi inechități, discriminări și litigii.
Sindicatele: „Nu s-a schimbat, în esență, nimic”
Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Sindicală Națională MERIDIAN și Blocul Național Sindical au transmis, joi, un punct de vedere comun după reevaluarea ultimei forme a proiectului Legii salarizării în sectorul public de către federațiile afiliate.
Cele cinci confederații susțin, astfel, că problemele fundamentale semnalate de organizațiile sindicale au rămas nerezolvate.
„De la ultima noastră comunicare comună publică din data de 23 iulie 2026 nu s-a schimbat, în esență, nimic”, afirmă sindicatele, într-un comunicat.
Potrivit acestora, proiectul continuă să conțină erori majore de fundamentare și aplicare și nu poate reprezenta baza unei reforme coerente, echitabile și sustenabile a salarizării din sectorul public.
Sindicatele acuză apariția unor noi inechități
Organizațiile sindicale susțin că proiectul încalcă principii pe care partidele politice le-au susținut în mod repetat în ultimii ani.
În locul unui sistem salarial unitar și transparent, proiectul prevede eliminarea unor sporuri, dar introduce, pentru anumite categorii socioprofesionale, indemnizații menite să corecteze unele inechități. Sindicatele consideră că această abordare nu rezolvă problemele existente în sistem.
„În loc să construiască un sistem salarial coerent și transparent, proiectul elimină anumite sporuri, dar introduce, pentru diferite categorii socioprofesionale, indemnizații menite să «repare» inechități, fără o viziune unitară asupra salarizării în sectorul public”, se arată în comunicatul comun.
Potrivit reprezentanților sindicatelor, un astfel de mod de legiferare mută problemele dintr-o zonă în alta și creează premisele apariției unor noi inechități și discriminări. Sindicatele avertizează, de asemenea, că aceste prevederi ar putea duce inevitabil la apariția unor noi litigii.
Critici privind reforma salarizării din PNRR
Cele cinci confederații sindicale consideră că partidele care au guvernat România în perioada respectivă poartă responsabilitatea pentru modul în care a fost gestionată reforma salarizării în sectorul public în cadrul PNRR.
Sindicatele susțin, de asemenea, că proiectul aflat în discuție, în forma actuală, nu oferă soluțiile necesare pentru construirea unui sistem de salarizare coerent, echitabil și sustenabil în sectorul public.