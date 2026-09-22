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Primăria Brașov închiriază apartamente prin licitație publică

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 10:32

Cinci garsoniere și un apartament din patrimoniul orașului își caută noi chiriași pentru o perioadă de cinci ani.

Primăria Brașov a decis să optimizeze gestionarea patrimoniului imobiliar prin organizarea unor licitații publice destinate închirierii de locuințe.

Această inițiativă va fi supusă aprobării în ședința de plen a Consiliului Local de vineri, 25 septembrie. Proiectul prevede închirierea a cinci spații locative care sunt, în prezent, libere, pe o durată stabilită de cinci ani.

Oportunități de închiriere în Brașov

Printre imobilele vizate se numără mai multe garsoniere, având dimensiuni și caracteristici diferite. De exemplu, pe Bulevardul Saturn este disponibilă o garsonieră de 31,03 mp, în timp ce pe Aleea Violetelor oferta include un spațiu de doar 9,94 mp.

Alte garsoniere sunt situate pe strada Oltului, cu o suprafață de 41,89 mp, și pe strada Hărmanului, de 30,30 mp, aceasta din urmă beneficiind și de o pivniță.

Pe lângă garsoniere, licitația vizează și un apartament cu două camere, amplasat pe strada Prof. Bogdan Alexandru, având o suprafață totală de 48,79 mp și un balcon. Această procedură de atribuire prin licitație este obligatorie, conform reglementărilor din Codul administrativ.

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