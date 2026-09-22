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Primăria Brașov închiriază apartamente prin licitație publică
FOTO: Pixabay.com
Cinci garsoniere și un apartament din patrimoniul orașului își caută noi chiriași pentru o perioadă de cinci ani.
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