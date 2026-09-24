Actualitate· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu Nicușor Dan VIDEO
Ana Maria Păcuraru și Nicușor Dan
Publicat24 sept. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net
Ce spune președintele despre apărarea anti drone și anularea alegerilor
Citește și
- 10:04Scumpiri record la pompă: Benzina a sărit de 10 lei pe litru, iar motorina atinge noi maxime
- 09:07Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul de iarnă care urmează
- 08:14În ce țări se trăiește cel mai bine la pensie
- 15:54Daniel Udrescu: Suveranismul la feminin. De ce tot mai multe femei contestă politica establishmentului european
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News