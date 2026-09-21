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Culisele Statului Paralel, ora 20:55! Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete. Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?
Publicat21 sept. 2026, 17:37
SursăRealitate Plus
Păpușarii din umbră au fost deconectați! În această seară, Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete la Culisele Statului Paralel, de la 20.55! Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?
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