Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 24 noiembrie, că Guvernul a adoptat măsuri pentru construcția bugetului pe 2027 și plata obligațiilor restante, fără a afecta ținta de deficit.
Deciziile luate în ședința de guvern vizează atât pregătirea finanțelor publice pentru anul viitor, cât și gestionarea cheltuielilor curente până la finalul anului. Potrivit declarațiilor ministrului, obiectivul principal este respectarea angajamentelor asumate de România, protejând în același timp perspectivele de creștere economică.
Implementarea sistemului digital eBuget_NG
O componentă centrală a pachetului de măsuri constă în formalizarea cadrului legal pentru utilizarea sistemului digital de construcție bugetară, cunoscut sub numele de eBuget_NG. Nazare a precizat că această schimbare oferă o imagine mai clară asupra cheltuielilor instituțiilor publice și a angajamentelor financiare asumate.
Bugetare pe programe și soluții structurale
Guvernul consolidează totodată mecanismul de bugetare pe programe. Scopul este de a evalua nu doar sumele alocate, ci și rezultatele concrete obținute prin fiecare finanțare. Aceste instrumente vor fi folosite pentru fundamentarea deciziilor bugetare, prioritizarea investițiilor și identificarea zonelor unde cheltuielile statului pot fi eficientizate.
Reducerea deficitului bugetar de la 6% din PIB la 3% din PIB necesită identificarea unor soluții structurale. Nazare a subliniat că aceste decizii trebuie luate ținând cont de efortul deja făcut de cetățeni și companii în procesul de ajustare fiscală.
Protecția ratingului și continuitatea investițiilor
Ministrul a arătat că în ultimul an au fost realizate progrese în reducerea deficitului și restabilirea credibilității financiare, menținând un nivel record al investițiilor publice. Prioritatea actuală este valorificarea acestor rezultate pentru protejarea ratingului de țară, reducerea costurilor de finanțare și menținerea încrederii investitorilor.
Construcția bugetului pentru 2027 se va baza pe soluții concrete de eficientizare a cheltuielilor publice, îmbunătățire a colectării și stimulare a creșterii economice. Autoritățile caută decizii care să asigure continuitatea consolidării fiscale, oferind economiei stabilitatea necesară pentru dezvoltare.