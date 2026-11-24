Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 17:55

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 24 noiembrie, că Guvernul a adoptat măsuri pentru construcția bugetului pe 2027 și plata obligațiilor restante, fără a afecta ținta de deficit.

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