Investiții în inteligența artificială: România are două oferte pentru un AI Gigafactory. Anunțul lui Nazare

România ar putea deveni un punct important pe harta europeană a inteligenței artificiale. Două oferte sunt în curs de evaluare pentru construirea unui AI Gigafactory, iar autoritățile se pregătesc să anunțe decizia finală până la sfârșitul anului.
Proiectul unui AI Gigafactory în România se apropie de o etapă decisivă. Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au primit două oferte pentru dezvoltarea acestei infrastructuri de inteligență artificială, iar procesul de evaluare a ajuns în faza finală.
Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul Concordia Summit 2026. Oficialul a explicat că pregătirile pentru proiect au început în vara anului trecut și au continuat în paralel cu procedurile derulate la nivel european.
România vrea să finalizeze selecția pentru AI Gigafactory până la sfârșitul anului
Ministrul Finanțelor a precizat că demersurile autorităților române au început înainte ca EuroHPC să modifice criteriile aferente procedurii europene. Potrivit acestuia, procesul național a evoluat în paralel cu etapele europene, iar România nu consideră că se află în întârziere față de calendarul stabilit.
Alexandru Nazare a explicat și de ce autoritățile au ales să comunice mai puțin despre proiect în perioada pregătirilor.
Oficialul și-a exprimat speranța că procedura va putea fi încheiată până la sfârșitul anului 2026, când autoritățile ar urma să facă un anunț privind rezultatul selecției.
AI Gigafactory, o investiție strategică în infrastructura de inteligență artificială
Dezvoltarea unui AI Gigafactory face parte din eforturile europene de consolidare a infrastructurii necesare pentru inteligența artificială. Astfel de facilități sunt concepute pentru a pune la dispoziție capacități masive de calcul, necesare antrenării și dezvoltării modelelor avansate de inteligență artificială.
Proiectul este relevant și pentru ambițiile României de a atrage investiții în sectorul tehnologic și de a-și consolida poziția în infrastructura digitală europeană.
Declarațiile ministrului Finanțelor au fost făcute la Concordia Summit 2026, în cadrul unei discuții despre dezvoltarea industriei tehnologice și investițiile în infrastructura de inteligență artificială.
Următoarea etapă importantă este finalizarea procesului de selecție și anunțarea rezultatului, pentru care autoritățile au indicat ca orizont de timp sfârșitul anului 2026.