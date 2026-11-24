Publicat 24 nov. 2026, 13:21 Sursă Realitatea.Net. Observatorul prahovean

Peste 100 de angajați ai Uzinei Mecanice Plopeni au întrerupt activitatea marți dimineață, 24 noiembrie, și au protestat în fața sediului administrativ al societății din centrul orașului. La scurt timp după declanșarea protestului, angajații au constatat că pe carduri le-au fost virate tichetele de masă, pe care în mod normal ar fi trebuit să le primească încă de pe 15 noiembrie.

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