Peste 100 de angajați ai Uzinei Mecanice Plopeni au întrerupt activitatea marți dimineață, 24 noiembrie, și au protestat în fața sediului administrativ al societății din centrul orașului. La scurt timp după declanșarea protestului, angajații au constatat că pe carduri le-au fost virate tichetele de masă, pe care în mod normal ar fi trebuit să le primească încă de pe 15 noiembrie.
protestul s-a declanșat la ora de intrare în tură, iar în jurul orei 9:00 angajații au constatat că le-au fost încărcate cardurile cu contravaloarea tichetelor de masă aferente acestei luni.
Potrivit Observatorul Prahovean, conducerea uzinei le-a transmis salariaților că plata salariilor va fi efectuată până vineri, 27 noiembrie.
Publicația a solicitat un punct de vedere conducerii Uzinei Mecanice Plopeni privind motivele întârzierii tichetelor de masă și situația plății salariilor. Răspunsul va fi publicat imediat ce va fi transmis redacției.
Nu este primul protest al angajaților de la UM Plopeni. Ultima acțiune de acest fel a avut loc pe 27 iulie 2026, când aproximativ 100 de salariați, majoritatea din cadrul Secției Pirotehnice, au întrerupt activitatea. La acel moment, muncitorii reclamau incertitudinile legate de viitorul locurilor de muncă, posibile disponibilizări și lipsa unei conduceri interimare, după declanșarea unei anchete DNA care îi viza pe doi directori ai societății.
Conducerea uzinei a precizat atunci că nu exista niciun plan de reorganizare, restructurare sau reducere a personalului și că nu fuseseră întocmite liste de disponibilizări.
Anterior, pe 19 august 2025, aproape 150 de angajați au protestat, solicitând sporuri salariale și condiții mai bune de muncă.
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Uzina Mecanică Plopeni a fost implicată și într-un dosar de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. În iulie 2026, procurorii DNA i-au reținut pe directorul general al societății, Tiberiu Alexandru Pîrvu, și pe directorul comercial, Liliana Sorescu, sub acuzația de luare de mită. Anchetatorii susțin că cei doi ar fi primit zeci de mii de lei în schimbul aprobării unor comenzi și efectuării unor plăți aferente contractelor încheiate cu societăți comerciale.
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