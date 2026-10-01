Vânzarea Liberty, indicată drept soluția pentru plata salariilor restante

Administratorul concordatar spune că aproximativ 2.000 de angajați sunt neplătiți din luna mai și că plata restanțelor depinde de finanțarea obținută prin vânzare.
Vânzarea activelor Liberty Galați este considerată de administratorul concordatar principala sursă de finanțare pentru acoperirea datoriilor, inclusiv a salariilor restante.
Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general CITR, a declarat că aproximativ 2.000 de angajați rămași pe platformă nu și-au primit salariile din luna mai.
Creditorii trebuie să aprobe procedura
Tribunalul Galați a stabilit pentru 2 decembrie 2026 următorul termen de control în procedura concordatului, însă administratorul precizează că acesta poate fi devansat dacă creditorii aprobă între timp varianta de vânzare.
Principalii creditori, ANAF și Exim Banca Românească, au creanțe cumulate de peste 450 de milioane de euro și nu aprobaseră încă planul la termenul anterior.
Evaluatorul Darian DRS a stabilit o valoare de lichidare de aproximativ 182 de milioane de euro pentru activele Liberty și Liberty Tubular Products.
Administratorul subliniază că această sumă reprezintă un reper, nu automat prețul de vânzare. Valoarea de pornire a negocierilor și condițiile tranzacției vor fi stabilite în procedură, cu participarea creditorilor și sub supravegherea instanței.