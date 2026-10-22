Daniel Udrescu: „Ce înseamnă pentru România anularea contractelor Rheinmetall”

Publicat 22 oct. 2026, 16:42 Sursă Realitatea.Net

Contractele militare încheiate de România cu grupul german Rheinmetall, în valoare de aproximativ 5,689 miliarde euro, ridică probleme care depășesc achiziția unor echipamente destinate modernizării armatei. Sunt în discuție competența constituțională a autorităților care au angajat statul român, legalitatea procedurilor de atribuire, utilizarea finanțării europene SAFE, participarea industriei naționale la executarea contractelor și modul în care active industriale strategice, precum Șantierul Naval Mangalia, ajung sub controlul unor investitori străini.

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