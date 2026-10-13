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Lovitură pentru minerii din Valea Jiului! Peste 100 de angajați rămân fără locuri de muncă. Câți bani vor primi la plecare

Mineri Valea Jiului

Mineri Valea Jiului

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Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat13 oct. 2026, 14:38
Actualizat13 oct. 2026, 14:55
SursăRealitatea.net

Peste 100 de angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului își vor pierde locurile de muncă în acest an. Conducerea companiei a aprobat un plan de disponibilizare care vizează 106 salariați, iar pentru plățile compensatorii au fost alocate 10 milioane de lei. Decizia vine în contextul închiderii treptate a exploatărilor miniere din județul Hunedoara, unde mii de oameni depind în continuare de industria cărbunelui, conform Realitatea PLUS.

Peste 100 de angajați vor fi concediați. Planul de disponibilizare a fost aprobat

Decizia a fost luată de Adunarea Generală a Acționarilor Complexului Energetic Valea Jiului, printr-o hotărâre din 5 octombrie 2026. Documentul prevede disponibilizarea a 106 persoane, într-o singură etapă, până la sfârșitul acestui an. Pentru angajații care urmează să plece, compania a prevăzut un buget total de 10 milioane de lei, destinat plăților compensatorii. Banii fac parte dintr-un ajutor de stat acordat pentru procesul de închidere a exploatărilor miniere. Hotărârea nu precizează calendarul exact al plecărilor și nici unitățile din care provin salariații vizați.

Minele din Valea Jiului se închid treptat. Ce se întâmplă cu angajații

Disponibilizările au loc în contextul închiderii treptate a minelor din Valea Jiului. Exploatările Lonea și Lupeni se află în proces de punere în siguranță, în timp ce pentru minele Livezeni și Vulcan activitățile de închidere sunt prevăzute pe termen mai lung. Reducerea treptată a activității miniere aduce schimbări și în privința numărului de angajați. Compania trebuie să își adapteze personalul la lucrările care mai sunt necesare pentru închiderea și securizarea exploatărilor.

Complexul Energetic Valea Jiului are în prezent aproximativ 2.260 de salariați și este cel mai mare angajator din județul Hunedoara. Pentru cei 106 angajați incluși în planul aprobat, pierderea locului de muncă va fi însoțită de acordarea unor compensații financiare. Valoarea sumelor care vor reveni fiecărui salariat nu a fost precizată în informațiile transmise inițial.

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