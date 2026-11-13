Industria României, în recul: producția industrială a scăzut cu 6,1% în septembrie

Publicat 13 nov. 2026, 10:26 Sursă Realitatea.Net

Producția industrială a înregistrat o contracție anuală de 6,1% în septembrie 2026, în principal pe fondul declinului din industria prelucrătoare. Deși comparativ cu august a fost raportată o creștere de 13,7% ca serie brută, indicatorul ajustat sezonier a scăzut cu 2,6%. La nivelul primelor nouă luni, reculul industriei a ajuns la 3,7%.

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