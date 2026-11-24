Publicat 24 nov. 2026, 14:21 Sursă Realitatea.Net

Constructorul auto german încearcă să își redreseze profitabilitatea prin înghețarea salariilor, eliminarea unor beneficii și reducerea cheltuielilor cu personalul. Planurile conducerii au generat un conflict cu sindicatul IG Metall, care amenință cu declanșarea grevelor de la 1 ianuarie 2027, în lipsa unui acord.

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