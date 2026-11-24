Volkswagen accelerează planul de reducere a costurilor. Negocierile cu sindicatele, sub presiunea unei posibile greve
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Constructorul auto german încearcă să își redreseze profitabilitatea prin înghețarea salariilor, eliminarea unor beneficii și reducerea cheltuielilor cu personalul. Planurile conducerii au generat un conflict cu sindicatul IG Metall, care amenință cu declanșarea grevelor de la 1 ianuarie 2027, în lipsa unui acord.
Volkswagen se confruntă cu o nouă rundă de tensiuni sociale în Germania, după ce conducerea companiei a propus măsuri suplimentare de reducere a costurilor, care ar putea afecta veniturile și condițiile de muncă ale angajaților. Negocierile cu sindicatul IG Metall au început marți, 24 noiembrie, în orașul Emden, pe fondul protestelor organizate de salariați.
Grupul german, al doilea cel mai mare producător auto din lume, încearcă să își restructureze activitatea în contextul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi, al costurilor generate de tarifele comerciale și al transformărilor rapide din industria auto.
Planurile de restructurare includ reduceri de personal care ar putea ajunge la 100.000 de posturi la nivelul grupului. În Germania, patru fabrici sunt luate în calcul pentru o posibilă închidere la începutul următorului deceniu, iar aproximativ 120.000 de angajați sunt afectați de discuțiile privind viitorul producției locale.
Volkswagen vrea înghețarea salariilor și eliminarea unor beneficii
Printre principalele solicitări ale conducerii Volkswagen se numără înghețarea salariilor angajaților din Germania pentru anii 2027 și 2028, precum și eliminarea mai multor beneficii prevăzute în actualele acorduri de muncă.
Compania dorește, de asemenea, modificarea condițiilor privind săptămâna de lucru de 35 de ore, astfel încât angajații să poată fi solicitați să lucreze mai mult, fără o majorare corespunzătoare a remunerației.
Potrivit unei scrisori transmise reprezentanților angajaților, măsurile analizate sunt mai ample decât cele anunțate public anterior.
Printre propuneri se numără eliminarea unor acorduri salariale speciale pentru personalul de conducere, renunțarea la primele acordate angajaților după 25 și 35 de ani de activitate, dar și eliminarea pauzelor plătite de 20 de minute din programul fabricilor care funcționează în trei schimburi.
Totodată, Volkswagen intenționează să elimine zilele libere plătite acordate în prezent în Ajunul Crăciunului și în Ajunul Anului Nou.
Conducerea companiei justifică aceste măsuri prin scăderea vânzărilor, diminuarea resurselor financiare și marjele de profit tot mai reduse ale mărcii Volkswagen.
Sindicatele avertizează că ar putea declanșa greve de la 1 ianuarie
Reprezentanții IG Metall contestă planurile conducerii și susțin că noua strategie de restructurare contravine acordului încheiat la sfârșitul anului 2024.
Înțelegerea respectivă a prevăzut reducerea a aproximativ 35.000 de locuri de muncă, în schimbul unor garanții privind protejarea locurilor de muncă rămase și menținerea investițiilor în Germania.
Sindicatul consideră că noile solicitări ale conducerii Volkswagen pun sub semnul întrebării angajamentele asumate atunci.
Dacă negocierile nu vor conduce la un compromis, angajații ar putea recurge la greve începând cu 1 ianuarie 2027, după expirarea perioadei în care acțiunile sindicale sunt restricționate prin acordurile de muncă existente.
Prima rundă de negocieri are loc la Emden, unde se află una dintre fabricile vizate de planurile de restructurare. Sute de angajați sunt așteptați să participe la proteste în contextul întâlnirii dintre reprezentanții sindicatului, consiliul angajaților și conducerea companiei.
Volkswagen, sub presiunea concurenței și a scăderii profitabilității
Situația financiară a grupului s-a deteriorat în ultimii ani, în special pe fondul pierderii terenului pe piața chineză, care a reprezentat mult timp o sursă importantă de venituri pentru producătorul german.
În plus, costurile ridicate ale producției din Germania și concurența producătorilor asiatici complică eforturile companiei de a-și menține competitivitatea.
Marja operațională a mărcii Volkswagen este estimată să nu depășească 1% în 2026, comparativ cu 5,9% în 2024, anul în care a fost încheiat precedentul acord de restructurare cu sindicatele.
Conflictul actual evidențiază dificultățile cu care se confruntă industria auto germană, în timp ce producătorii încearcă să reducă cheltuielile și să se adapteze noilor condiții de pe piața globală.
Negocierile dintre Volkswagen și IG Metall vor fi decisive pentru evitarea unui conflict de muncă de amploare, care ar putea afecta producția unuia dintre cei mai importanți constructori auto din Europa
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