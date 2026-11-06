Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galați și a unei secții. Prețul de pornire este de 200 milioane euro

Publicat 6 nov. 2026, 23:25 Sursă Realitatea.Net

Creditorii Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA au aprobat un nou plan de restructurare care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular. Cele două active vor fi scoase la vânzare prin negociere directă, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA.

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