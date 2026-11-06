Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galați și a unei secții. Prețul de pornire este de 200 milioane euro

Creditorii Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA au aprobat un nou plan de restructurare care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular. Cele două active vor fi scoase la vânzare prin negociere directă, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA.
Prin vaânzare se urmarește relansarea producției siderurgice
Potrivit unui comunicat de presă transmis de cei doi administratori concordatari CITR și Euro Insol., aprobarea planului de către creditori creează cadrul pentru atragerea unui investitor capabil să repornească producția și să ofere o perspectivă pe termen lung platformei industriale de la Galați, considerată un activ strategic pentru economia României.
Conform planului aprobat de creditori, Liberty Galați și secția Tubular urmează să fie scoase la vânzare printr-o procedură de negociere directă, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA, stabilit pentru cele două active împreună.
Următoarea etapă este omologarea planului de către judecătorul-sindic. După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunț public, care va include condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante.
Potrivit sursei citate, ofertele investitorilor vor fi analizate atât din perspectiva sumelor care ar putea fi obținute pentru creditori, cât și a capacității ofertanților de a relansa producția siderurgică.
Liberty Galați și-a suspendă temporar activitatea de la 1 noiembrie
Muncitorii au fost informați că, începând de la 1 noiembrie, activitatea va fi întreruptă temporar, măsura urmând să îi afecteze pe cei mai mulți dintre angajați.
Notificarea transmisă personalului anunță aplicarea unei măsuri de suspendare a activității pe parcursul lunii noiembrie, în conformitate cu decizia conducerii companiei.
Ulterior, o adresă internă a oferit explicații suplimentare cu privire la motivele care au dus la această hotărâre. Reprezentanții societății au invocat dificultățile severe cu care se confruntă unitatea, inclusiv problemele legate de aprovizionarea cu energie și de transportul angajaților.
În aceste condiții, regimul de lucru va fi schimbat de la începutul lunii viitoare, iar salariații vor intra în șomaj tehnic. Măsura se aplică și personalului Liberty Tubular Products SA.
Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică
Potrivit informațiilor transmise de un reprezentant al Liberty Galați pentru News.ro, majoritatea celor aproximativ 2.200 de salariați vor fi trimiși în șomaj tehnic.
Deocamdată, nu a fost stabilit numărul exact al angajaților care vor continua să lucreze în perioada următoare. La nivelul fiecărui departament se desfășoară operațiuni de organizare pentru identificarea personalului necesar desfășurării activităților indispensabile.