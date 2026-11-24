Publicat 24 nov. 2026, 13:30 Sursă Realitatea.Net

Românii care urmăresc evoluția cursului valutar au parte de noi schimbări pe piața monetară. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 24 noiembrie, noile cotații de referință, iar evoluțiile sunt diferite de la o monedă la alta: euro și lira sterlină au înregistrat scăderi, dolarul american a crescut, în timp ce gramul de aur a continuat să se scumpească. Iată cât valorează astăzi principalele valute și ce modificări au apărut față de ședința precedentă.

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