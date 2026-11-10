Incertitudine pentru peste 1.000 de angajați. Rheinmetall amână redeschiderea șantierului de la Mangalia

Șantierul Naval Mangalia nu va fi redeschis prea curând. Anunțul vine chiar de la conducerea gigantului german Rheinmetall, în ciuda promisiunilor autorităților privind relansarea activității. Peste o mie de români au rămas fără locuri de muncă, iar acum nu știu dacă se vor mai putea întoarce pe șantier. Germanii recunosc că sunt necesare investiții majore, lucrări de întreținere și noi angajări înainte de reluarea producției. Reprezentanții companiei spun că nu știu când ar putea fi redeschis șantierul. Anunțul a venit la scurt timp după ce principalul creditor, Damen Holding BV, a contestat modificarea procedurii de vânzare.
Informațiile vin de la Rheinmetall, compania cu care România are un contract de aproape 6 miliarde de euro prin programul SAFE, potrivit Realitatea Plus. Potrivit firmei germane, tranzacția pentru șantierul de la Mangalia nu este finalizată, existând deocamdată doar o ofertă depusă și declarată câștigătoare.
Cel mai îngrijorător aspect, arată Realitatea Plus, este că Rheinmetall nu poate indica un termen pentru redeschiderea șantierului de la Mangalia. Compania nu a oferit, în informațiile făcute publice, o dată sau un calendar al reluării activității.
Situația ridică semne de întrebare asupra legăturii dintre șantierul de la Mangalia și proiectele derulate de România împreună cu compania germană prin programul SAFE.
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Potrivit lui Pieter Wezeman, de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) și unul dintre cei mai importanți cercetători în industria armamentului, o eventuală anulare ar însemna o pierdere importantă pentru Rheinmetall, însă nu una catastrofală, având în vedere comenzile de peste 75 de miliarde de euro pe care compania germană le are deja în portofoliu.
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