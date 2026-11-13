Situație de criză profundă la Electromagnetica Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România

Criză în industria de apărare. Sindicatele atrag atenția că Uzina Electromecanica din Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România, se află într-o situație critică și riscă falimentul. În exclusivitate la Realitatea PLUS, președintele Alianței Sindicatelor din Apărare, Constantin Bucuroiu, a declarat că industria românească de profil „moare în picioare”, în timp ce liderii politici se laudă că sprijină industria națională de apărare.
Potrivit unui comunicat al sindicatelor din industria de apărare, aeronautică și navală, uzina nu mai are comenzi, salariile sunt restante încă din septembrie, mai multe drepturi ale angajaților au fost suspendate, iar numărul salariaților a scăzut de la 450 la aproximativ 250.
Constantin Bucuroiu a declarat la Realitatea Plus că Uzina Electromecanica din Ploiești a funcționat pe profit timp de aproape 30 de ani, însă, după oprirea programului de rachete antigrindină în 2024, compania a intrat într-o situație dificilă. Contractele au scăzut, angajații nu și-au primit toate drepturile salariale, iar bonusurile nu mai sunt acordate.
Liderul de sindical avertizează că există riscul ca salariații să fie trimiși acasă fără niciun venit în perioada următoare. El susține că probleme similare există și la alte unități din industria de apărare, precum Carfil Brașov, Uzina Mecanică Plopeni sau Uzina Constructoare de Mașini Reșița.
În opinia sa, întregul sector traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul lipsei unei strategii clare de susținere și dezvoltare a industriei naționale de apărare.
Electromecanica Ploiești este prezentată de ROMARM drept singurul producător român cu tradiție în domeniul tehnicii de rachete, fabrica având atât producție militară (rachete antitanc, aer-sol și antiaeriene), cât și producție civilă, inclusiv rachete antigrindină.