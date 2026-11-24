Anca Alexandrescu a lansat o serie de acuze privind momentul ales de George Simion pentru prezentarea raportului AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dar a criticat și reacția Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan. Jurnalista REALITATEA PLUS consideră că răspunsul venit de la Palatul Cotroceni ar putea face parte dintr-un plan mai amplu de repoziționare a scenei politice și de pregătire a terenului pentru alegerile din 2028.
Într-o intervenție televizată, Anca Alexandrescu a afirmat că, la prima vedere, reacția președintelui Nicușor Dan i s-a părut lipsită de logică, întrucât ar acorda o importanță națională demersului inițiat de AUR. Ulterior, după ce a analizat mesajul Administrației Prezidențiale și contextul politic, jurnalista a avansat ipoteza că ar putea exista o strategie în spatele acestor gesturi.
De ce a fost prezentat raportul AUR tocmai pe 23 noiembrie?
Unul dintre principalele semne de întrebare ridicate de Anca Alexandrescu vizează data la care George Simion a ales să prezinte raportul privind anularea alegerilor prezidențiale. Jurnalista susține că documentul era pregătit de mai multe luni, iar prezentarea sa fusese anunțată în repetate rânduri, însă momentul ales a fost 23 noiembrie, cu o zi înainte de împlinirea a doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
Alexandrescu se întreabă de ce raportul nu a fost făcut public pe 6 decembrie, data la care au fost anulate alegerile, și de ce prezentarea a avut loc exact în preajma acestei aniversări.
Anca Alexandrescu: Nicușor Dan le-ar fi dat satisfacție alegătorilor suveraniști
Un alt aspect analizat de Anca Alexandrescu este conținutul comunicatului transmis de Administrația Prezidențială. Jurnalista consideră că mesajul lui Nicușor Dan conține elemente care răspund nemulțumirilor alegătorilor suveraniști, în special în ceea ce privește lipsa unor probe suficiente care să justifice anularea alegerilor de către Curtea Constituțională și necesitatea modificării legislației electorale.
În opinia sa, această poziționare ridică întrebări suplimentare despre scopul politic al reacției prezidențiale și despre eventualele consecințe ale unor viitoare modificări legislative.
Jurnalista a făcut legătura și cu alte două momente în care președintele Nicușor Dan a interacționat public cu subiectul AUR: conferința de presă în care partidului i-ar fi fost acordat un interval important pentru întrebări și declarațiile făcute la Berlin despre temerile privind rezultatul alegerilor din 2028.
Miza modificărilor legislative: alegerile din 2028 și 2030
Anca Alexandrescu consideră că adevărata miză nu este doar prezentarea raportului AUR sau recunoașterea unor probleme ale cadrului legislativ, ci felul în care vor fi operate eventualele modificări și cine va avea de câștigat de pe urma acestora la următoarele confruntări electorale.
Jurnalista atrage atenția că AUR nu deține majoritatea parlamentară și nu se află la guvernare, după ce, potrivit acesteia, partidul a refuzat oportunitatea de a intra la guvernare în momentul în care a fost propus Guvernul Veștea.
Aceasta a avansat ipoteza unui posibil aranjament politic în urma căruia modificările legislative ar putea avantaja actuala putere și ar putea contribui la menținerea acesteia la conducere și după următoarele alegeri.
Anca Alexandrescu anunță o dezbatere despre raportul AUR și modificările electorale
Subiectul urmează să fie analizat și în cadrul unei dezbateri televizate, unde Anca Alexandrescu a anunțat că va discuta despre implicațiile raportului AUR și despre disponibilitatea lui Nicușor Dan de a participa la procesul de modificare a legislației electorale.
Jurnalista a precizat că intenționează să abordeze tema împreună cu avocatul invitat în emisiune, pornind de la întrebările ridicate de poziția președintelui și de la posibilele efecte ale schimbărilor legislative.
În final, jurnalista a insistat asupra faptului că nu consideră întâmplătoare succesiunea evenimentelor și a transmis că efectele reale ale acestor mișcări politice vor putea fi evaluate în perioada următoare, în special în funcție de modul în care vor fi modificate regulile electorale și de cine va beneficia de acestea la alegerile viitoare.