Casa Verde Baterii 2026: AFM acordă până la 15.000 de lei pentru stocarea energiei. Bugetul de 400 de milioane de lei, depășit de cereri
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Programul Casa Verde Baterii 2026 pune la dispoziție un buget de 400 de milioane de lei pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice. AFM finanțează maximum 75% din valoarea investiției, în limita a 15.000 de lei per beneficiar, în timp ce valoarea solicitărilor înregistrate a depășit deja alocarea disponibilă.
Programul se adresează persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice instalate și dețin calitatea de prosumator. Înscrierile au început la 20 noiembrie 2026 și se încheie la 25 noiembrie, ora 23:59.
Potrivit platformei oficiale AFM, la momentul verificării din 24 noiembrie, erau înregistrate 47.833 de dosare, cu o valoare totală a solicitărilor de 676.627.152,20 lei. Bugetul disponibil pentru program este de 400 de milioane de lei.
Astfel, valoarea cererilor depuse depășește bugetul cu aproximativ 276,6 milioane de lei. Numărul dosarelor și valoarea acestora pot continua să crească până la închiderea sesiunii.
Câți bani oferă statul și cât plătește proprietarul
AFM finanțează maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclusă. Beneficiarul trebuie să suporte diferența din surse proprii.
Costul eligibil este plafonat la 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată.
De exemplu:
Pentru o baterie de 10 kWh, costul eligibil maxim este de 15.000 de lei. Finanțarea poate ajunge la 11.250 de lei, iar contribuția beneficiarului este de minimum 3.750 de lei.
Pentru o baterie de 15 kWh, costul eligibil maxim este de 22.500 de lei. Dacă solicitantul cere 15.000 de lei de la AFM, contribuția proprie va fi de 7.500 de lei.
Pentru un proiect de 20.000 de lei, finanțarea maximă este de 15.000 de lei, iar proprietarul plătește 5.000 de lei.
Pentru un proiect de 24.000 de lei, dacă se solicită finanțarea maximă de 15.000 de lei, beneficiarul trebuie să contribuie cu 9.000 de lei.
Aceste valori sunt exemple de calcul, nu prețuri obligatorii sau oferte comerciale. Prețul efectiv depinde de bateria aleasă, montaj și compatibilitatea cu instalația existentă.
O baterie mai mare poate aduce mai multe puncte
Selecția beneficiarilor nu se face după principiul „primul venit, primul servit”. Dosarele sunt clasificate în funcție de un punctaj de maximum 100 de puncte.
Cele trei criterii sunt:
Contribuția proprie: maximum 35 de puncte.
Capacitatea bateriei: maximum 40 de puncte.
Lipsa unei finanțări publice anterioare pentru achiziția unei baterii: 25 de puncte.
O baterie de 10 kWh aduce 20 de puncte, în timp ce o baterie de cel puțin 15 kWh aduce punctajul maxim de 40 de puncte.
Contribuția proprie influențează, de asemenea, clasamentul. Cu cât beneficiarul contribuie mai mult în raport cu finanțarea solicitată de la AFM, cu atât poate obține mai multe puncte.
Un exemplu publicat de compania Energis arată diferența dintre două configurații:
Varianta 1:
Capacitate baterie: 10 kWh;
Valoare proiect: 15.000 lei;
Finanțare AFM: 11.250 lei;
Contribuție proprie: 3.750 lei;
Punctaj total: 55 de puncte, dacă solicitantul nu a mai primit finanțare publică pentru o baterie.
Varianta 2:
Capacitate baterie: 15 kWh;
Valoare proiect: 22.500 lei;
Finanțare AFM: 7.500 lei;
Contribuție proprie: 15.000 lei;
Punctaj total: 100 de puncte, în aceleași condiții privind finanțarea anterioară.
Exemplul arată că un solicitant care cere mai puțini bani de la stat și contribuie mai mult din fonduri proprii poate obține un punctaj superior. Totuși, această strategie presupune o cheltuială personală mai mare.
Ce baterii pot fi cumpărate prin program
Sunt acceptate sistemele noi de stocare cu o capacitate de minimum 10 kWh, compatibile cu instalația fotovoltaică existentă.
Tehnologiile acceptate includ Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion sau tehnologii echivalente fără plumb. Sistemul trebuie să aibă o garanție de minimum cinci ani și să suporte cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare.
O condiție importantă privește invertorul. Dacă instalația fotovoltaică existentă nu are un invertor hibrid compatibil, acesta poate fi instalat până la punerea în funcțiune a bateriei, însă costurile pentru achiziția și montajul său nu sunt eligibile pentru finanțare.
Prin urmare, proprietarii trebuie să solicite o ofertă detaliată înainte de alegerea sistemului.
Atenție la ofertele comerciale: plafonul AFM nu este prețul bateriei
AFM stabilește un cost eligibil maxim de 1.500 lei/kWh, dar acest plafon nu reprezintă un preț obligatoriu pentru instalatori.
De exemplu, pentru o baterie de 10 kWh care costă 18.000 de lei cu montaj, costul eligibil este plafonat la 15.000 de lei. Diferența de 3.000 de lei este suportată de beneficiar.
În plus, finanțarea nu poate depăși 75% din valoarea proiectului și nici plafonul absolut de 15.000 de lei.
AFM recomandă compararea ofertelor și verificarea separată a costurilor echipamentelor și montajului. Proprietarii trebuie să evite ofertele în care prețurile sunt majorate artificial pentru a se apropia de plafonul finanțării.
Ce documente sunt necesare
Solicitanții trebuie să pregătească:
Cererea de finanțare;
Cartea de identitate;
Certificatul de atestare fiscală de la ANAF;
Certificatul fiscal de la primărie;
Contractul de prosumator;
Certificatul de racordare;
O factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.
După aprobarea finanțării, beneficiarul are la dispoziție 90 de zile pentru alegerea unui instalator validat AFM. Montajul și punerea în funcțiune trebuie realizate în termenul prevăzut de ghid.
Un aspect important: beneficiarul nu primește banii direct în cont. Finanțarea AFM este evidențiată pe factura emisă de instalator, iar proprietarul achită diferența.
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