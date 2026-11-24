Publicat 24 nov. 2026, 11:18 Sursă Realitatea.Net

Programul Casa Verde Baterii 2026 pune la dispoziție un buget de 400 de milioane de lei pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice. AFM finanțează maximum 75% din valoarea investiției, în limita a 15.000 de lei per beneficiar, în timp ce valoarea solicitărilor înregistrate a depășit deja alocarea disponibilă.

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