Actualitate· 1 min citire

O primărie din Sibiu e acuzată că a făcut asfaltări în trei sate fără proiect și fără licitația lucrărilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iul. 2026, 08:43

Un raport al Camerei de Conturi Sibiu a constatat nereguli semnificative la Primăria Bârghiș, în legătură cu atribuirea a cinci contracte de achiziții publice, în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei, în anii 2023 și 2024.

Primăria, condusă de primarul Ștefan Șulumberchean, nu a contestat constatările auditorilor.

Cea mai importantă neregulă vizează asfaltarea și pietruirea străzilor din satele Pelișor, Apoș și Vecerd. Contractul, în valoare de 916.300 de lei (cu TVA), a fost atribuit firmei Vox Maris SRL prin achiziție directă, deși valoarea depășea pragul care impunea organizarea unei licitații, potrivit turnulsfatului.ro.

Lucrările au fost fragmentate artificial în două achiziții separate, fără documentații tehnico-economice, fără caiet de sarcini și fără diriginte de șantier. Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că asfaltul a fost pus fără proiect tehnic de modernizare, iar primăria nu a pus la dispoziție documentele solicitate.

Practici similare de divizare a contractelor au fost identificate și la servicii de consultanță (Emva Press SRL și Rom Activ Business Consulting SRL) și la dirigență de șantier. Primarul a declarat că atribuirea directă a fost o greșeală neintenționată și că „față de cum a fost, sunt mulțumit”. Camera de Conturi a formulat cinci recomandări, cu termen de implementare până în primăvara anului 2027.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

asfaltari primaria barghis

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe