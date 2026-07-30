O primărie din Sibiu e acuzată că a făcut asfaltări în trei sate fără proiect și fără licitația lucrărilor

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iul. 2026, 08:43

Un raport al Camerei de Conturi Sibiu a constatat nereguli semnificative la Primăria Bârghiș, în legătură cu atribuirea a cinci contracte de achiziții publice, în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei, în anii 2023 și 2024.

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