Actualitate· 2 min citire
APIA începe plata a peste 2,1 milioane de lei pentru crescătorii de animale
Plăți APIA pentru crescătorii de animale
Publicat25 sept. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Banii de la APIA sunt destinați ameliorării raselor
Citește și
- 11:28Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României
- 11:19Studenții îi cer lui Siegfried Mureșan revenirea la reducerea de 90% la tren
- 08:39Motorina sare de 11 lei pe litru de la 1 octombrie. Șoferii se pregătesc pentru o nouă scumpire la pompă
- 16:22Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anunțul DIICOT
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News