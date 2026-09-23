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Carburanții se scumpesc puternic în România, peste media europeană

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 08:49

România, în topul UE la majorările de prețuri la combustibili

Potrivit datelor Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost, în medie, cu 23,8% mai mari în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut, la nivelul Uniunii Europene. Creșterea s-a accentuat treptat: de la 13,7% în iunie și 16,9% în iulie, până la 23,8% în august. În 26 din cele 27 de state membre, carburanții au fost mai scumpi decât în august 2025, iar în 18 țări majorarea anuală a depășit 20%.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

România a înregistrat o creștere anuală de 26,7%, situându-se în partea superioară a clasamentului. Cele mai mari majorări au fost raportate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%) și Franța (27,4%). La polul opus, Ungaria a avut doar 1,3%, urmată de Suedia (6,1%) și Irlanda (11,7%). Pentru România, scumpirea din august vine după creșteri de 24,2% în iulie și 23,1% în iunie.

Între iulie și august, motorina s-a scumpit cu 8,3% în medie în UE, iar benzina cu 3,3%. În România, motorina a urcat cu 6,1%, iar benzina cu 6,6%, una dintre cele mai mari creșteri lunare din Uniune. Evoluția prețurilor la carburanți se înscrie într-un context de inflație ridicată, România având în august 2026 o rată anuală de 6,3%, cea mai mare din UE.

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