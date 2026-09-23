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Carburanții se scumpesc puternic în România, peste media europeană
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România, în topul UE la majorările de prețuri la combustibili
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