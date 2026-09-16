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Criză pe cerul Europei. Falimentul airBaltic anunță o perioadă turbulentă
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Publicat16 sept. 2026, 12:42
Actualizat16 sept. 2026, 12:47
Prețul tot mai ridicat al combustibilului amenință stabilitatea companiilor aeriene
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