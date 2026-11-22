Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 nov. 2026, 14:07

Analiza lui Daniel Udrescu demontează discursul oficial despre reducerea cu 50% a impozitelor pe proprietate și arată cine plătește, în realitate, factura reformei fiscale. De la apartamentele închiriate și sediile firmelor până la spațiile comerciale și proiectul RO e-Proprietatea, cifrele scot la iveală costuri ignorate în comunicarea publică, riscuri de impozitare suplimentară și o întrebare esențială: cât mai costă să rămâi proprietar în România?

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