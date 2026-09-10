Gazele, la cel mai mare preț din istorie pentru această perioadă. Cât a crescut din februarie

Publicat 10 sept. 2026, 08:15 Sursă Realitatea.Net

Prețul gazelor a ajuns la aproape 360 de lei/MWh la începutul lunii septembrie, cel mai ridicat nivel înregistrat în această perioadă, cu excepția anului 2022, după declanșarea războiului din Ucraina. Față de finalul lunii februarie, prețul este de aproape 2,5 ori mai mare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret gazescumpiri gaze