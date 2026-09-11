Prețurile la carburanți îi revoltă pe șoferi. „Au dat 20 de bani și au pus înapoi 30”

Prețurile la carburanți îi nemulțumesc tot mai mult pe șoferi, iar frustrările se simt direct în benzinării. La Iași, oamenii spun că ieftinirile de scurtă durată sunt urmate rapid de scumpiri, iar costurile tot mai mari ajung să apese puternic asupra bugetelor de zi cu zi.
„Foarte, foarte mari”, spune o femeie întrebată cum i se par prețurile de la pompă. În opinia sa, fluctuațiile frecvente nu sunt normale și ar trebui să existe mai multă stabilitate.
„Nu mi se pare normal să se scumpească sau să oscileze. Ar trebui să fie prețuri fixe. În alte țări nu oscilează așa prețurile”, a declarat aceasta.
Nemulțumirea se îndreaptă și către clasa politică. Un ieșean spune că oamenii depind de cei aflați la conducerea țării și îi acuză pe politicieni că nu acționează în interesul populației.
„O părere foarte proastă de conducerea pe care o avem, de ei depindem. Dacă nu sunt capabili să conducă țara asta, să meargă acasă și să-și vadă de altele. Să vină persoane capabile să conducă țara, pentru că ăștia conduc pentru ei, nu pentru poporul român”, a spus bărbatul.
„I-am votat, iar acum suportăm consecințele!”
Acesta consideră că actuala situație este și consecința alegerilor făcute de români la urne.
„Greșeala a fost că i-am votat, acum trebuie să suportăm consecințele”, a adăugat el.
Un alt șofer reclamă faptul că reducerile anunțate la prețurile carburanților sunt rapid anulate de noi majorări. „Este tot mai mare, mai mare. Au dat 20 de bani și au pus înapoi 30”, spune acesta.
Bărbatul amintește și de reducerea accizelor, despre care afirmă că nu s-a reflectat în mod real și durabil în prețul plătit la pompă: „Au tăiat de la accize și a doua zi au mărit prețurile”.
Pentru cei care depind de mașină pentru a munci, scumpirea motorinei și creșterea taxelor înseamnă cheltuieli tot mai greu de suportat.
„Cheltuielile sunt mari, taxele sunt mari, motorina este scumpă”, spune un alt ieșean.
Mesajul său pentru politicieni este unul direct: măsurile economice ar trebui să țină cont și de oamenii care muncesc de la o lună la alta.
„Să încerce să facă ceva și pentru oamenii de rând, nu numai pentru multinaționale, care la sfârșit de an ies numai pe zero, banii toți se duc din țară. Și vin la noi, care avem o activitate, să facem 2-300 de lei”, a declarat acesta.
În benzinăriile din Iași, discuția despre prețul carburanților depășește astfel simpla valoare afișată la pompă. Pentru mulți șoferi, fiecare scumpire înseamnă un nou calcul al cheltuielilor și tot mai multă nemulțumire față de modul în care sunt gestionate problemele economice ale țării.