România se apropie de 11 lei/l la motorină. Scenariile care pot duce prețul spre 14 lei

Publicat 14 sept. 2026, 12:59 Actualizat 14 sept. 2026, 13:17 Sursă Realitatea.Net

Expertul în energie Dumitru Chisăliță consideră că cele două praguri psihologice de preț – 10 lei/litru de benzină și 11 lei/litru de motorină – ar putea fi depășite în cursul săptămânii 14–20 septembrie. Într-o analiză pentru Asociația Inteligența Artificială, acesta atrage atenția că nu existența resurselor de petrol este problema, ci dificultățile tot mai mari legate de procesarea în carburanți și transport, ca efect al conflictelor din zona Golfului și din Ucraina.

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