Alertă la Termocentrala Ișalnița, după zvonul că unitatea s-ar fi închis deja, fără ca oamenii să fie anunțați. Zeci de angajați pleacă acasă
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Stare de confuzie la Termocentrala Ișalnița, parte a CE Oltenia, după anunțul că unitatea ar fi fost retrasă din exploatare mai devreme decât termenul promis de ministrul Energiei, în ianuarie anul viitor, scrie presa locală. Din 21 noiembrie, unitatea nu ar mai produce energie electrică, fără ca salariații să fi fost anunțați. Indiferent de data exactă a închiderii, zeci de angajați vor fi trimiși acasă, iar cei rămași vor fi redistribuiți în alte subunități ale Complexului Energetic Oltenia.
Situația de la Ișalnița s-a precipitat după apariția informațiilor pe surse că, de vineri, Directoratul Complexului Energetic Oltenia a aprobat retragerea din exploatare a grupului energetic Ișalnița. Decizia de oprire ar fi fost programată cu o lună mai devreme decât termenul inițial, scrie Gazeta de Sud. Prin urmare, începând din 21 noiembrie, Termocentrala Ișalnița nu ar mai produce energie electrică, fără ca angajații să fi fost anunțați.
Sursa precizează că oficialii CE Oltenia nu au comentat informația, în condițiile în care ministrul Energiei anunța că Termocentrala de la Ișalnița, care produce energie pe cărbune, va fi închisă definitiv în ianuarie 2026.
În locul ei ar urma să fie construită o centrală pe gaze naturale de 850 MW, în parteneriat cu Alro Slatina, dar până acum nu există nimic concret. Închiderea va afecta aproximativ 280 de angajați, dintre care 100 au contracte pe perioadă determinată.
Anunțul a provocat și o dispută între liderii sindicali de la Ișalnița. Într-un interviu pentru Radio Infinit Tg. Jiu, Nicușor Văduva l-a acuzat pe liderul principalului sindicat că nu s-ar fi opus planului de restructurare, propus încă din mandatul ministrului Virgil Popescu.
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