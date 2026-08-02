Actualitate· 1 min citire
Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru
FOTO: Arhivă
Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și suntem aproape de noi recorduri! Motorina este tot mai aproape de 11 lei pe litru, iar cea premium e la un pas de a ajunge la 12 lei. Între timp, experții avertizează că penuria în benzinării ar putea apărea mai repede de cât ne așteptăm. România are oficial stocuri petroliere pentru aproximativ 90 de zile, însă această cifră, repetată fără explicaţii, poate crea o falsă senzaţie de securitate.
Citește și
- 18:11Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică
- 18:08Avertisment sumbru de la Apele Române: Debitul Dunării va continua să scadă. Cernavodă s-ar putea închide în 4 zile
- 13:41Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari
- 11:59Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News