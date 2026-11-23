Publicat 23 nov. 2026, 15:11 Sursă Realitatea.Net

Dolarul american pierde o parte din avansul recent, după ce indicele său a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni. Euro și lira sterlină înregistrează a doua zi consecutivă de apreciere, în timp ce dolarul neozeelandez coboară la cel mai redus nivel din martie 2009. Evoluțiile de pe piața valutară sunt influențate de schimbarea așteptărilor privind politica monetară a Rezervei Federale și de incertitudinile legate de economia americană.

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