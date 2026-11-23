Dolarul american se depreciază, în timp ce euro și lira sterlină câștigă teren. Dolarul neozeelandez atinge minimul ultimilor 17 ani
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Dolarul american pierde o parte din avansul recent, după ce indicele său a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni. Euro și lira sterlină înregistrează a doua zi consecutivă de apreciere, în timp ce dolarul neozeelandez coboară la cel mai redus nivel din martie 2009. Evoluțiile de pe piața valutară sunt influențate de schimbarea așteptărilor privind politica monetară a Rezervei Federale și de incertitudinile legate de economia americană.
Piața valutară începe săptămâna cu evoluții contrastante pentru principalele monede internaționale. Dolarul american s-a depreciat după ce atinsese cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni, în timp ce euro și lira sterlină au continuat să câștige teren. În același timp, dolarul neozeelandez a coborât la cea mai slabă cotație din ultimii 17 ani, pe fondul incertitudinilor economice și al schimbării perspectivelor privind dobânzile din Statele Unite.
Dolarul american scade, în timp ce euro și lira sterlină înregistrează noi creșteri
Moneda americană a început săptămâna în scădere, după avansul puternic din ședințele precedente. Indicele dolarului, care măsoară performanța acestuia în raport cu un coș format din șase valute internaționale importante, a pierdut 0,1%, ajungând la 103,72 puncte, conform datelor Reuters.
Declinul vine după ce indicatorul atinsese joi cel mai ridicat nivel din aprilie 2025. Acel maxim fusese înregistrat înainte de anunțarea noilor taxe vamale americane din același an.
În schimb, euro a continuat să se aprecieze în raport cu moneda americană. Cursul a urcat cu 0,1%, până la 1,0985 dolari pentru un euro. Lira sterlină a avut o evoluție similară, cu un avans de 0,1%, până la 1,3111 dolari. Ambele valute au bifat astfel a doua ședință consecutivă de creștere.
Și dolarul australian a reușit să recupereze o parte din pierderi. După nouă zile consecutive de depreciere, moneda a câștigat 0,4%, ajungând la aproximativ 0,6642 dolari americani.
Situația este diferită în cazul dolarului neozeelandez, care continuă să fie afectat de presiunile de pe piețele financiare.
Dolarul neozeelandez, la cel mai scăzut nivel din martie 2009
Moneda Noii Zeelande a continuat seria negativă și a înregistrat a zecea zi consecutivă de depreciere. Cotația a coborât cu 0,1%, până la 0,5468 dolari americani, atingând cel mai redus nivel din martie 2009, perioadă în care piețele financiare erau puternic afectate de criza economică mondială.
Thomas Mathews, responsabil pentru piețele din Asia-Pacific la Capital Economics, a explicat că evoluția nefavorabilă a dolarului neozeelandez este influențată de diferențele dintre ratele dobânzilor. La acestea se adaugă deteriorarea sentimentului investitorilor, în contextul pierderilor înregistrate pe piețele bursiere.
Yenul japonez a avut, la rândul său, o evoluție negativă. Moneda niponă a pierdut 0,3% în raport cu dolarul, ajungând la 158,95 yeni pentru un dolar. Deprecierea a fost asociată cu reducerea interesului investitorilor pentru activele considerate refugii în perioade de incertitudine.
Tranzacțiile de pe piețele financiare japoneze au fost suspendate luni, 23 noiembrie, cu ocazia unei sărbători naționale.
Rezerva Federală ar putea majora dobânzile în decembrie 2026
Evoluția dolarului american este influențată și de estimările privind următoarea decizie de politică monetară a Rezervei Federale (Fed). Investitorii încearcă să anticipeze amploarea unei eventuale majorări a dobânzii de referință, după turbulențele de pe piețele bursiere din săptămâna precedentă.
Potrivit datelor CME FedWatch, citate de Reuters, probabilitatea unei majorări cu 0,25 puncte procentuale ajunsese la 93,5%. În schimb, șansele ca Fed să mențină dobânda la nivelul actual erau estimate la numai 6,5%.
Următoarea reuniune a băncii centrale americane este programată pentru 8-9 decembrie 2026.
Investitorii au renunțat, între timp, la scenariul unei majorări mai agresive, de 0,50 puncte procentuale. Cu o săptămână înainte, această variantă avea o probabilitate de 11,5%, însă evoluțiile recente au schimbat așteptările piețelor.
Analiștii OCBC au observat că atenția investitorilor s-a mutat de la riscul menținerii unor dobânzi ridicate către posibilele efecte negative ale încetinirii economice. Cu alte cuvinte, piețele sunt preocupate tot mai mult de impactul politicii monetare asupra creșterii economice.
Inflația din Statele Unite ar putea schimba direcția dolarului
Un alt element urmărit de investitori este raportul privind inflația americană, a cărui publicare este programată pentru miercuri, 25 noiembrie. Datele referitoare la indicele cheltuielilor de consum personal (PCE) au o importanță deosebită, deoarece reprezintă unul dintre indicatorii utilizați de Rezerva Federală în evaluarea presiunilor inflaționiste.
Analiștii MUFG consideră că o inflație mai mică decât estimările ar putea determina scăderea randamentelor obligațiunilor americane. Un asemenea scenariu ar putea reduce presiunile asupra monedelor asiatice.
În schimb, dacă datele vor indica o accelerare a inflației, valutele din regiune ar putea înregistra noi pierderi.
Perspectivele privind dolarul rămân însă împărțite. Specialiștii Standard Chartered anticipează că moneda americană ar putea beneficia în continuare de mai mulți factori favorabili.
Eric Robertsen, responsabil pentru analiza piețelor valutare, a dobânzilor și a creditului în cadrul băncii, indică diferențele dintre ratele dobânzilor din Statele Unite și cele din alte economii, productivitatea ridicată a economiei americane și riscurile politice relativ mai reduse.
De asemenea, o creștere a aversiunii investitorilor față de risc la nivel global ar putea readuce dolarul în atenția celor care caută active considerate sigure.
Bitcoin și Ethereum recuperează ușor după scăderile de pe piețe
Volatilitatea nu s-a limitat la piața valutară. Principalele criptomonede au încercat să recupereze o parte din pierderile recente, însă avansurile au rămas modeste.
Bitcoin a crescut luni cu 0,6%, până la aproximativ 61.229 de dolari, după ce vineri fusese afectat de un val puternic de vânzări. Ethereum a înregistrat, la rândul său, un plus de 0,7%, ajungând la aproximativ 1.730 de dolari, potrivit datelor Reuters.
Revenirea criptomonedelor are loc într-un context în care investitorii continuă să urmărească atent evoluția economiei americane și direcția politicii monetare a Rezervei Federale.
Publicarea datelor privind inflația din SUA, programată pentru 25 noiembrie, și decizia Fed din decembrie ar putea aduce noi schimbări pe piețele financiare. Acestea vor influența atât evoluția dolarului american în raport cu euro și celelalte valute importante, cât și apetitul investitorilor pentru activele riscante.
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