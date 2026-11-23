Guvernul a aprobat luni memorandumurile pentru majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților Transgaz și Transelectrica, măsură care va intra în vigoare de la 1 decembrie 2026.
Decizia a fost luată în cadrul ședinței de guvern din 20 noiembrie 2026. Documentele au fost publicate luni, 23 noiembrie, după ce inițial nu au figurat pe agenda publică a ședinței de vineri, 20 noiembrie, având caracter confidențial.
Majorarea salarială este stabilită la nivelul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, conform art. 36 alin. 2 din OUG 89/2025. Măsura vizează personalul celor două companii naționale de transport și distribuție a gazelor naturale.
În cazul SNTGN Transgaz SA, impactul financiar anual estimat este de 3,1 miliarde de lei. Memorandumul justifică creșterea prin necesitatea păstrării specialiștilor în cadrul societății, având în vedere că salariul mediu se situează sub câștigul mediu al companiilor din domeniu.
Pentru CNT EE Transelectrica SA, impactul bugetar pentru un an este de 1,8 miliarde de lei. Argumentul invocat este similar: stimularea personalului și necesitatea reținerii forței de muncă calificate.
Ambele entități au precizat că majorările pot fi suportate din veniturile proprii, fără a genera presiuni suplimentare asupra bugetului de stat. Bugetele aprobate la începutul anului prevăd un câștig salarial mediu brut lunar de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica.
Această decizie intervine înaintea reorganizării companiilor de stat. Similar, în luna mai a anului curent, Guvernul a aprobat o majorare identică de 6,5% pentru angajații Romgaz, măsura fiind justificată atunci prin investițiile majore planificate de societate.