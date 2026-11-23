Publicat 23 nov. 2026, 10:58 Sursă g4media

Guvernul a aprobat luni memorandumurile pentru majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților Transgaz și Transelectrica, măsură care va intra în vigoare de la 1 decembrie 2026.

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