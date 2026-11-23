Transgaz apără majorarea salariilor angajaților și invocă profitabilitatea companiei, contribuțiile de peste 3,2 miliarde de lei virate la bugetul de stat în ultimii cinci ani și investițiile strategice de 9,1 miliarde de euro. Compania susține că indexarea respectă legislația în vigoare și precizează că directorii și administratorii nu beneficiază de această măsură.
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz a venit cu precizări după informațiile apărute în spațiul public privind Memorandumul pentru indexarea salariilor angajaților companiei în raport cu nivelul realizat în 2025 și cu rata maximă a indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru 2026.
Potrivit companiei, indexarea salarială aprobată prin Memorandumul din 20 noiembrie 2026 respectă prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare, precum și dispozițiile OUG nr. 89/2025. Transgaz subliniază că ultima indexare a salariilor a fost realizată în luna iunie 2025.
Majorarea salarială nu se aplică directorilor Transgaz
Unul dintre aspectele clarificate de companie vizează categoriile de personal care beneficiază de această măsură. Transgaz precizează că indexarea se aplică exclusiv angajaților cu contract individual de muncă.
Prin urmare, măsura nu îi vizează pe administratorii și directorii companiei, inclusiv pe directorul general și directorul financiar, care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
Reprezentanții companiei susțin că indexarea este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a salariaților și pentru păstrarea specialiștilor cu experiență într-un sector în care competențele tehnice sunt esențiale.
Transgaz invocă profitul, investițiile și contribuțiile la bugetul de stat
În argumentarea măsurii, compania amintește rolul său strategic în asigurarea funcționării în siguranță a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și, implicit, a Sistemului Energetic Național.
Transgaz susține că a înregistrat un profit net în exercițiul financiar 2025 și că nu avea plăți restante la 31 decembrie 2025. Pentru 2026, societatea estimează, de asemenea, un rezultat financiar pozitiv și și-a asumat să nu înregistreze plăți restante.
Un alt argument invocat este faptul că societatea se finanțează exclusiv din venituri proprii, fără să depindă de alocări de la bugetul de stat.
Mai mult, Transgaz afirmă că este un contributor net important la bugetul public, prin dividende, impozitul pe profit, redevențe și taxele și contribuțiile aferente veniturilor salariale. În ultimii cinci ani, compania a virat la bugetul de stat peste 3,2 miliarde de lei.
Program de investiții estimat la 9,1 miliarde de euro
Transgaz mai justifică necesitatea menținerii și motivării personalului prin amploarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport al gazelor naturale.
Compania derulează investiții pentru modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport, dezvoltarea interconexiunilor regionale și pregătirea infrastructurii pentru preluarea gazelor din Marea Neagră.
Totodată, societatea urmărește adaptarea infrastructurii la transformările sectorului energetic, inclusiv la viitorul transportului hidrogenului și al altor gaze cu emisii reduse de carbon.
Potrivit Transgaz, programul de dezvoltare a infrastructurii de transport al gazelor naturale cuprinde proiecte de investiții estimate la aproximativ 9,1 miliarde de euro, unul dintre cele mai ample programe de acest tip din România din ultimele două decenii.
Compania invocă prevederile OUG nr. 89/2025
În finalul precizărilor, Transgaz arată că, având în vedere rolul strategic al companiei, investițiile aflate în derulare și responsabilitățile privind mentenanța Sistemului Național de Transport, consideră necesară aplicarea mecanismului prevăzut de art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025.
Acesta presupune aprobarea de către Guvern, prin memorandum, a creșterii cheltuielilor de natură salarială.
Compania susține că stabilitatea și motivarea resursei umane reprezintă condiții esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale și investiționale și pentru menținerea securității transportului de gaze naturale în România.