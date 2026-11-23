Publicat 23 nov. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.Net

Transgaz apără majorarea salariilor angajaților și invocă profitabilitatea companiei, contribuțiile de peste 3,2 miliarde de lei virate la bugetul de stat în ultimii cinci ani și investițiile strategice de 9,1 miliarde de euro. Compania susține că indexarea respectă legislația în vigoare și precizează că directorii și administratorii nu beneficiază de această măsură.

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