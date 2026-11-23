Ajutorul pentru curent în 2027: ce decizie mai trebuie să ia Guvernul
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Sprijinul financiar pentru persoanele vulnerabile ar urma să continue și anul viitor, în contextul facturilor ridicate la energie. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Ajutorul de 50 de lei pe lună acordat românilor cu venituri mici pentru plata facturilor la energie ar putea fi menținut și în 2027. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că susține continuarea schemei de sprijin, însă nu a confirmat dacă suma va fi majorată. O decizie este așteptată după analizele privind piața energiei și discuțiile pentru bugetul de anul viitor.
Ajutorul de 50 de lei pentru energie, susținut de PSD și în 2027
Prelungirea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la electricitate se află pe agenda discuțiilor politice pentru anul 2027.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a abordat subiectul după ședința Biroului Politic Național al partidului, unde a fost întrebat dacă social-democrații vor susține menținerea voucherelor de energie în valoare de 50 de lei lunar.
Răspunsul liderului PSD a fost afirmativ. Acesta a transmis că persoanele cu venituri reduse trebuie să beneficieze în continuare de sprijin, în condițiile în care costurile energiei reprezintă în continuare o presiune asupra bugetelor gospodăriilor.
„Evident, evident”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va susține prelungirea ajutorului.
Liderul social-democrat a reiterat că persoanele vulnerabile trebuie protejate de creșterea costurilor la electricitate.
„Evident că persoanele vulnerabile vor fi ajutate”, a afirmat acesta.
Declarațiile indică susținerea politică a PSD pentru continuarea programului, însă prelungirea efectivă a schemei depinde de deciziile Guvernului și de asigurarea fondurilor necesare.
Se majorează voucherul de energie în 2027? Răspunsul lui Sorin Grindeanu
Una dintre principalele întrebări este dacă ajutorul de 50 de lei pe lună va rămâne la valoarea actuală sau dacă statul va acorda o sumă mai mare începând de anul viitor.
Sorin Grindeanu nu a confirmat o eventuală majorare a voucherului și nici nu a avansat un nou cuantum al sprijinului financiar.
Președintele PSD a explicat că autoritățile trebuie să aștepte mai multe analize privind sectorul energetic, dar și clarificări legate de situația bugetară.
Prin urmare, nu există deocamdată o confirmare oficială că voucherul va crește peste pragul actual de 50 de lei.
Valoarea ajutorului pentru 2027 urmează să fie stabilită în funcție de deciziile privind finanțarea programului și de măsurile pe care autoritățile le vor adopta pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.
Cine primește voucherul de energie de 50 de lei și care sunt plafoanele de venit
În prezent, ajutorul pentru plata facturilor la electricitate este acordat printr-un tichet de energie în valoare de 50 de lei lunar.
Programul se adresează persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.
Potrivit regulilor actuale, pot beneficia de acest sprijin:
Persoanele singure cu venituri nete lunare de maximum 1.940 de lei.
Familiile în care venitul net lunar nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru.
Ajutorul este destinat exclusiv achitării facturilor la energia electrică și poate fi folosit pentru un singur loc de consum.
Tichetul nu reprezintă bani care pot fi retrași sau utilizați pentru alte cheltuieli. Suma este destinată plății energiei electrice, în condițiile stabilite de program.
Schema de sprijin a fost reglementată prin OUG nr. 35/2025, cu modificările ulterioare, și este valabilă până la 31 decembrie 2026.
Astfel, pentru ca beneficiarii să primească în continuare cei 50 de lei lunar și în 2027, autoritățile trebuie să adopte o nouă decizie privind prelungirea mecanismului.
Ajutorul pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi prelungit. Ce se știe despre planurile pentru 2027
Posibilitatea continuării voucherelor de energie a fost discutată și la nivelul Ministerului Energiei.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat anterior că schema de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili ar putea fi prelungită și după 31 decembrie 2026.
Poziția exprimată de Sorin Grindeanu indică faptul că PSD susține această variantă, în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor.
Totuși, până la adoptarea unui act normativ, continuarea programului nu poate fi considerată o măsură definitivă.
Rămâne de văzut dacă Executivul va păstra valoarea actuală a voucherului sau va lua în calcul o majorare, în funcție de evoluția prețurilor la energie și de resursele bugetare disponibile.
Grindeanu îi cere ministrului Energiei un plan pentru reducerea presiunii prețurilor la electricitate
Pe lângă continuarea ajutoarelor pentru persoanele vulnerabile, Sorin Grindeanu a vorbit și despre necesitatea unei strategii mai ample pentru sectorul energetic.
Liderul PSD a dezvăluit că a discutat săptămâna trecută cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, căruia i-a solicitat să pregătească un plan privind evoluția prețurilor la electricitate.
Documentul ar urma să fie prezentat premierului Luca Niculescu și să includă soluții pentru menținerea unor costuri suportabile atât pentru populație, cât și pentru companii.
Președintele PSD a subliniat că accesul la energie la prețuri competitive este important inclusiv pentru relansarea economiei și pentru menținerea competitivității companiilor românești.
Acesta s-a declarat optimist că ministrul Energiei va veni cu propuneri concrete.
Ce se întâmplă cu voucherele de energie după 31 decembrie 2026
În acest moment, ajutorul de 50 de lei lunar este reglementat doar până la finalul anului 2026.
PSD susține prelungirea programului, însă decizia privind continuarea efectivă a voucherelor trebuie luată la nivel guvernamental.
Totodată, nu a fost stabilit dacă suma acordată consumatorilor vulnerabili va rămâne la 50 de lei sau dacă va fi majorată în 2027.
Următoarele discuții privind bugetul de stat, analizele din sectorul energetic și măsurile pregătite de Ministerul Energiei vor avea un rol important în stabilirea viitorului programului.
Până la apariția unor noi reglementări, beneficiarii trebuie să țină cont de faptul că actuala schemă de sprijin are ca termen de valabilitate data de 31 decembrie 2026.
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