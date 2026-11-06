Guvernul propune prelungirea plății salariilor la Combinatul Siderurgic Galați

Guvernul a convocat un comitet interministerial pentru a discuta salvarea Combinatului Siderurgic Galați, recomandând creditorilor aprobarea planului de restructurare și prelungirea plății salariilor pentru șase luni.
Prim-ministrul Ludovic Orban a convocat joi, 6 noiembrie 2025, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA. Ședința a fost coordonată de viceprim-ministrul Marian Neacșu.
Administratorii concordatari au prezentat în cadrul întâlnirii un nou plan de restructurare al combinatului. Potrivit unui comunicat, Guvernul le-a recomandat creditorilor aprobarea acestui document pentru a evita intrarea companiei în faliment.
Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care salariile celor 2.400 de angajați activi sunt plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În această perioadă se va desfășura procedura de negociere cu cinci investitori interesați de preluarea unității. Trei dintre aceștia au finalizat deja analiza posibilității de a investi în combinatul din Galați.
Aprobarea planului de restructurare înainte de termenul-limită de 9 noiembrie este considerată esențială pentru a împiedica falimentul. Guvernul avertizează că o astfel de evoluție ar duce la închiderea unității, la pierderi economice și la concedierea personalului.