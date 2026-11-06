Guvernul propune prelungirea plății salariilor la Combinatul Siderurgic Galați

Publicat 6 nov. 2026, 14:48 Sursă mediafax

Guvernul a convocat un comitet interministerial pentru a discuta salvarea Combinatului Siderurgic Galați, recomandând creditorilor aprobarea planului de restructurare și prelungirea plății salariilor pentru șase luni.

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