Publicat 25 nov. 2026, 15:53 Sursă Realitatea.Net

Tensiunile comerciale dintre SUA și principalii săi parteneri se intensifică. Administrația americană anunță noi suprataxe pentru produsele din China, UE și Mexic, acuzând aceste economii că oferă subvenții ilegale companiilor locale.

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