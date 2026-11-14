Microsoft își cere scuze pentru pana globală: problema tehnică a afectat Outlook și Teams

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 12:27

Microsoft a confirmat revenirea la normal a serviciilor sale și a transmis scuze oficiale pentru defecțiunea globală care a paralizat aplicații precum Outlook și Teams timp de aproape o zi, afectând milioane de utilizatori din peste 70 de țări.

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