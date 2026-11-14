Microsoft își cere scuze pentru pana globală: problema tehnică a afectat Outlook și Teams

Microsoft a confirmat revenirea la normal a serviciilor sale și a transmis scuze oficiale pentru defecțiunea globală care a paralizat aplicații precum Outlook și Teams timp de aproape o zi, afectând milioane de utilizatori din peste 70 de țări.
Compania a declarat că incidentul nu a fost cauzat de un atac cibernetic sau de erori legate de inteligența artificială, ci de o problemă tehnică apărută în urma unei modificări recente a rețelei.
Potrivit explicațiilor tehnice oferite de gigantul tech, blocajul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei. Microsoft a precizat că a ales să restabilească serviciile treptat pentru a evita noi defecțiuni cauzate de presiunea cererii și a anunțat că va furniza un raport complet post-incident odată ce analiza va fi finalizată.
Problemele au început joi, 12 noiembrie 2026, seara. Platforma Downdetector a înregistrat un vârf de aproape 130.000 de sesizări din 74 de țări. Avaria a blocat aplicații esențiale pentru birouri, precum Outlook, Teams, Word și Excel, dar a afectat inclusiv instrumentele de inteligență artificială de la OpenAI și Anthropic.
Impactul în instituții publice și transporturi
Efectele defecțiunii s-au resimțit imediat în mai multe sectoare. În Statele Unite, angajații Camerei Reprezentanților nu au putut-și desfășura activitatea, iar autoritățile din New York au suspendat evacuările programate pentru vineri, 13 noiembrie 2026, din cauza nefuncționării aplicațiilor interne.
În Scoția, mai multe procese penale și civile au fost amânate, iar poliția nu a putut primi e-mailuri. În Marea Britanie, spitalele au întâmpinat dificultăți, angajații serviciilor de ambulanță și ai sistemului public de sănătate (NHS) neputând transmite normal datele pacienților.
Perturbări semnificative au fost raportate și în transporturi. Pasagerii operatorilor feroviari Deutsche Bahn (Germania), National Rail (Marea Britanie) și VIA Rail (Canada) au avut dificultăți în accesarea biletelor sau a informațiilor despre curse. Companiile aeriene Air India, IndiGo și CemAir nu au putut procesa e-mailurile de asistență.
Incidentul a afectat și planurile unor mari corporații. Grupul elvețian de bunuri de lux Richemont și producătorul american Workhorse Group și-au amânat publicarea rezultatelor financiare.
Pierderi economice estimate
Un institut de cercetare economică din Michigan estimează că pană ar putea provoca pierderi economice de aproape 7 miliarde de dolari, potrivit CNN. O parte dintre firmele afectate ar putea recupera pagubele prin polițele de asigurare pentru riscuri cibernetice, transferând astfel pierderile către companiile de asigurări.
Microsoft riscă să fie nevoit să returneze aproximativ 800 de milioane de dolari pe zi din abonamentele plătite pentru servicii la care utilizatorii nu au avut acces. Deși nu toți clienții vor solicita rambursări, cererile depuse ar putea împinge nota de plată totală dincolo de pragul de 7 miliarde de dolari.
Gergely Orosz, autorul newsletterului „The Pragmatic Engineer”, a declarat pentru CNN că un blocaj de această amploare este extrem de rar. „Aceasta ar putea fără doar și poate să fie cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email destinat mediului de afaceri din toate timpurile”, a spus el.
Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a sugerat că firmele ar trebui să investească mai mult în medii de testare înainte de a aplica modificări în rețeaua activă. Specialistul a subliniat importanța existenței unor opțiuni de rezervă pentru companiile care depind de servicii cloud precum Microsoft 365.