Publicat 27 nov. 2026, 08:27 Sursă Realitatea PLUS

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia cer plăți compensatorii de 300.000 de lei pentru fiecare angajat disponibilizat! Propunerea se află printre revendicările formulate în cadrul negocierilor cu administrația companiei pentru încheierea noului Contract Colectiv de Muncă.

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