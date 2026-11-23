ROMARM pregătește o reorganizare majoră: 15 filiale vor fi absorbite într-o structură cu cinci sucursale
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Compania Națională ROMARM ar urma să își schimbe modelul de organizare prin fuziunea prin absorbție a celor 15 filiale. Proiectul prevede centralizarea conducerii, integrarea patrimoniului și a obligațiilor financiare și implementarea unui sistem informatic unitar, cu obiectivul de a eficientiza activitatea și de a consolida capacitatea companiei de a participa la programele de înzestrare și la proiectele europene din domeniul apărării.
Guvernul pregătește reorganizarea Companiei Naționale ROMARM prin fuziunea prin absorbție a celor 15 societăți filiale. Proiectul de hotărâre prevede integrarea acestora într-o singură companie națională, reducerea structurilor administrative și organizarea activităților industriale în cinci sucursale regionale, specializate în producția de armament, muniție, explozivi, sisteme de rachete și vehicule blindate.
Măsura urmărește consolidarea industriei naționale de apărare, eficientizarea activității economice și creșterea capacității ROMARM de a participa la programele de înzestrare ale Armatei României, inclusiv la cele finanțate prin instrumentul european SAFE.
15 companii vor fi absorbite de ROMARM
Potrivit proiectului, toate cele 15 filiale ROMARM vor fi absorbite printr-o singură operațiune de fuziune, cu o dată efectivă unică.
Printre societățile vizate se numără Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Sadu, Fabrica de Pulberi Făgăraș, Pirochim Victoria, Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Mija, Carfil Brașov, Metrom Brașov, Tohan Zărnești, Electromecanica Ploiești și Uzina Mecanică București.
Lista mai include Uzina de Produse Speciale Dragomirești, Arsenal Reșița și Uzina Automecanica Moreni.
În urma fuziunii, societățile absorbite se vor dizolva fără lichidare, iar patrimoniul, drepturile și obligațiile acestora vor fi transferate universal către ROMARM. Activitățile industriale vor continua prin sucursale și puncte de lucru, fără personalitate juridică proprie.
Cinci sucursale industriale vor prelua activitatea filialelor
Noua organizare prevede constituirea a cinci sucursale specializate, la care se adaugă Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare din București, care își va continua activitatea.
Cele cinci sucursale vor fi:
Sucursala Pulberi, Explozivi și Propulsanți – Victoria, care va integra activitățile Pirochim Victoria și Fabrica de Pulberi Făgăraș.
Sucursala Armament și Muniție de Infanterie – Cugir, care va prelua activitățile Uzinei Mecanice Cugir, Fabricii de Arme Cugir și Uzinei Mecanice Sadu.
Sucursala Muniție de Artilerie și Pirotehnie – Dragomirești, care va integra capacitățile din Dragomirești, Plopeni, Mija și Reșița.
Sucursala Rachete, Sisteme Ghidate și Componente – Ploiești, care va reuni capacități industriale din Ploiești, Brașov, Hărman, Vlădeni, Zărnești și Gheorgheni.
Sucursala Vehicule Blindate și Mentenanță Grea – Moreni, care va prelua activitățile Uzinei Automecanica Moreni și Uzinei Mecanice București.
Sucursalele vor avea contabilitate distinctă, ca centre de cost și profit, însă vor fi integrate în situațiile financiare ale companiei-mamă.
Un singur Consiliu de Administrație și conducere centralizată
După reorganizare, ROMARM va funcționa cu un singur Consiliu de Administrație, format din cinci membri, majoritatea administratori neexecutivi și independenți.
Conducerea executivă va fi asigurată de directorul general și de ceilalți directori ai companiei. Fiecare sucursală va avea un director selectat prin concurs, iar pentru perioada de tranziție vor putea fi desemnați directori interimari pentru cel mult șase luni.
Obiectivul este eliminarea structurilor administrative și de conducere paralele existente în prezent la nivelul filialelor și centralizarea funcțiilor economice, financiare, juridice, comerciale, de achiziții, investiții și resurse umane.
Ce se întâmplă cu angajații și datoriile filialelor
Proiectul prevede transferul de drept al contractelor individuale de muncă ale salariaților către ROMARM, cu menținerea drepturilor și obligațiilor existente.
Contractele colective de muncă vor continua să se aplice în condițiile Legii nr. 67/2006, iar reorganizarea nu va putea constitui, prin ea însăși, motiv de concediere individuală sau colectivă.
Eventualele măsuri de reorganizare a posturilor administrative și de suport vor putea fi adoptate numai după fuziune, cu respectarea legislației muncii și a procedurilor de consultare.
Totodată, ROMARM va prelua integral datoriile, obligațiile bugetare, contractele comerciale, garanțiile, litigiile și angajamentele societăților absorbite.
Înainte de aprobarea fuziunii, compania va trebui să prezinte o analiză financiară consolidată și o proiecție a fluxurilor de numerar pentru următoarele 12 luni. Reprezentanții statului vor putea vota favorabil numai dacă sunt îndeplinite criteriile financiare stabilite în proiect, inclusiv acoperirea eventualelor deficite de finanțare.
ROMARM vizează programele SAFE și modernizarea industriei de apărare
Unul dintre obiectivele importante ale reorganizării este creșterea capacității companiei de a contracta și executa programe de înzestrare, inclusiv proiecte finanțate prin instrumentul european SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei.
Reorganizarea urmărește, de asemenea, consolidarea capacităților strategice de producție, unificarea politicilor comerciale și de investiții, digitalizarea proceselor și îmbunătățirea controlului financiar și operațional.
În termen de 24 de luni de la data efectivă a fuziunii, ROMARM trebuie să implementeze un sistem informatic integrat de tip ERP la nivelul structurii centrale și al sucursalelor.
Care este calendarul reorganizării?
Proiectul stabilește mai multe termene pentru pregătirea și implementarea fuziunii:
În 15 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii: emiterea mandatelor reprezentanților statului și constituirea Comitetului de coordonare a fuziunii.
În maximum 30 de zile: întocmirea proiectului de fuziune, potrivit termenului prevăzut la art. 3.
Înainte de data efectivă: aprobarea planului de tranziție și desemnarea directorilor interimari ai sucursalelor.
După data efectivă: elaborarea planului de integrare în maximum 90 de zile.
În 12 luni: prezentarea de către minister a unui raport privind rezultatele reorganizării.
În 24 de luni: implementarea sistemului informatic ERP.
Fuziunea va produce efecte la data stabilită potrivit Legii societăților nr. 31/1990 și proiectului de fuziune, după aprobările și formalitățile legale necesare.
O singură companie pentru industria națională de apărare
Prin absorbția celor 15 filiale, ROMARM ar urma să devină o companie industrială integrată, cu o structură administrativă simplificată și capacități de producție organizate pe domenii strategice.
Reorganizarea este justificată prin necesitatea consolidării industriei naționale de apărare, menținerii capacităților de producție esențiale și creșterii competitivității companiei în programele de înzestrare naționale și europene.
Proiectul nu reprezintă însă finalizarea fuziunii: aceasta va depinde de aprobarea operațiunii de către adunările generale ale acționarilor și de înregistrarea sa la Registrul Comerțului.
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