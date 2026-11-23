Publicat 23 nov. 2026, 16:01 Sursă Realitatea.Net

Compania Națională ROMARM ar urma să își schimbe modelul de organizare prin fuziunea prin absorbție a celor 15 filiale. Proiectul prevede centralizarea conducerii, integrarea patrimoniului și a obligațiilor financiare și implementarea unui sistem informatic unitar, cu obiectivul de a eficientiza activitatea și de a consolida capacitatea companiei de a participa la programele de înzestrare și la proiectele europene din domeniul apărării.

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