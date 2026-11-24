Daniel Udrescu: Punctul de referință rămâne la 81 de lei. Cât mai valorează dreptul câștigat la pensie?
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Daniel Udrescu atrage atenția asupra lipsei unor analize actuariale transparente în sistemul public de pensii și asupra modului în care inflația și menținerea pragurilor fiscale la valori nominale fixe pot afecta drepturile contribuabililor. Acesta solicită o evaluare obiectivă a deciziilor statului, bazată pe date economice, expertize independente și respectarea principiilor constituționale.
Punctul de referință rămâne la 81 de lei. Cât mai valorează dreptul câștigat la pensie?
Dosarul nr. 38654/2026. Petiția, răspunsul Avocatului Poporului și destinația legală a contribuțiilor.
Punctul de referinţă este NOMINAL. El este fenta.
În petiția din 16 octombrie 2026, înregistrată la 19 octombrie cu nr. 38654, am cerut Avocatului Poporului să analizeze ce se întâmplă cu un drept patrimonial atunci când legea păstrează suma în lei, iar puterea ei de cumpărare scade. Am cerut examinarea studiului anexat, identificarea normelor care pot ridica probleme de constituționalitate și evaluarea unor soluții legislative. Am tratat distinct creanțele, economiile, câștigurile impozabile și pensiile. La secțiunea V am precizat expres că nu cer „recunoașterea unui drept constituțional general la indexarea automată”. Cererea privea reglementările concrete, efectele lor și justificarea măsurilor adoptate.
Petiția pe care Avocatul Poporului a ales să o judece
Nota descrie mai întâi obiectul mai larg al sesizării. Apoi decide că am cerut „în esență” indexarea pensiilor. Invocă deciziile CCR nr. 736/2006, nr. 1.237/2010 și nr. 1.140/2007 pentru libertatea legiuitorului de a configura pensiile și majorările viitoare, în funcție și de resurse. După Decizia nr. 1.313/2011, enumeră condițiile unei excepții de neconstituționalitate și indică un formular orientativ. Nota lasă fără răspuns cererea de analiză instituțională și nu explică ce a examinat din studiul anexat. A cita corect o decizie după ce ai schimbat întrebarea este, în opinia mea, un exemplu de raționament de „analfabet funcțional juridic și logic”. Cititorul poate verifica ruptura comparând secțiunile V și VII ale petiției cu nota primită.
Ce spune CCR despre dreptul câștigat
Marja legiuitorului este doar o parte a jurisprudenței. În Decizia nr. 874/2010, CCR a legat obligația statului de a plăti pensia de contribuțiile impuse în timpul vieții active și a tratat cuantumul stabilit prin contributivitate drept câștigat. Cauza privea reducerea nominală a unor pensii deja stabilite. Speța de azi ridică o întrebare diferită. Art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 cuprinde o formulă de actualizare care ține seama de inflație. Art. XXXI din Legea nr. 141/2025 menține în 2026 valoarea punctului de referință la 81 de lei și amână aplicarea dispozițiilor relevante pentru 2027. Ca PLAFON el trebuie annual adus la valoarea reală. Cât din protecția dreptului contributiv mai rămâne dacă derogările se succed și reduc substanțial puterea de cumpărare? Nota putea distinge între cuantumul dobândit și actualizarea viitoare, apoi putea examina derogarea, durata și efectul cumulat. În schimb, instituția a tratat libertatea de a stabili formula ca și cum ar fi răspuns deja la întrebarea despre efectele ei. In economie se foloseşte expresia aduni mere cu pere. La CCR aduni nominal cu real. La Avocatul Poporului nu discerni nici merele nici perele, ci analizezi adunarea ca metodă, indiferent de mere sau pere.
Contribuțiile au destinație legală. Unde apare dreptul dobândit?
Aceasta este completarea pe care o aduc în articol. Art. 138 din Constituție identifică distinct bugetul asigurărilor sociale de stat. Art. 19–24 din Legea nr. 360/2023 stabilesc veniturile, cheltuielile, constituirea și folosirea rezervei, regularizările și mecanismele legale de acoperire a deficitului. Contribuția la Pilonul I finanțează sistemul public de repartiție prevăzut la art. 2 din aceeași lege. Dreptul patrimonial dobândit privește prestația contributivă pentru care sunt îndeplinite condițiile legale. La Pilonul II, art. 47–48 din Legea nr. 411/2004 consacră contul individual și proprietatea participantului asupra activului personal, cu protecții exprese împotriva executării, cesiunii și gajării. În primul caz se verifică destinația legală a resurselor și dreptul la prestație. În al doilea există și un activ individual care aparține participantului. Bingo apare când realizezi că 4,75% din 25% CAS aduce 2 la 1mai mult decât 20,25% din 25% pentru pensionar şi asta sperie pentru că deturnarea statului din CAS este MARE.
Un obiectiv de deficit, un raport la PIB, o nevoie de împrumut sau un angajament internațional nu constituie, prin el însuși, temei pentru a transfera contribuțiile către alte cheltuieli, a greva un activ individual sau a lipsi beneficiarul de un drept deja dobândit. Dacă statul invocă o operațiune de trezorerie, trebuie identificată operațiunea, baza legală și destinația finală. Legea reglementează expres anumite regularizări și relații cu Trezoreria. O investiție legală a unui fond în titluri de stat, în care fondul dobândește o creanță, are un regim distinct de preluarea activului pentru a acoperi cheltuieli publice. Din răspunsul Avocatului Poporului nu se poate stabili că au fost redirecționate contribuții. Tocmai de aceea analiza trebuie să compare bugetul aprobat cu execuția, regularizările și traseul sumelor. Consolidarea statistică a bugetelor nu schimbă destinația juridică a banilor.
Ce poate dovedi expertiza pe care nota a lăsat-o deoparte
În evidența încasărilor și a plăților bugetare trebuie să vedem sumele nominale. Pentru a compara povara fiscală, veniturile statului ori valoarea prestației între ani, avem nevoie și de sume exprimate în puterea de cumpărare a aceluiași an. La o scumpire cumulată de 10%, o pensie de 100 de lei menținută nominal valorează 90,91 lei în puterea de cumpărare inițială. Iar un bun cumpărat cu 100 și vândut cu 120 după o inflație de 20% are un câștig real de zero înainte de costuri. Cu un impozit ipotetic de 10% pe câștigul nominal, rămân 118 lei, echivalentul a 98,33 lei inițiali. Exemplul arată cum o normă fiscală poate atinge capitalul în termeni reali. Temeiul legal al unui impozit concret și efectul său economic se verifică fiecare.
Standardul actuarial internațional ISAP 2 oferă un reper de metodă pentru analiza financiară a programelor de securitate socială. ISAP 2 (International Standard of Actuarial Practice 2 – Analiza Financiară a Programelor de Securitate Socială) este un standard-model adoptat de Asociația Internațională a Actuarilor (IAA) care stabilește regulile de bună practică pentru evaluarea sustenabilității financiare pe termen lung a sistemelor publice de pensii și asigurări sociale. Concret, acesta obligă actuarii să utilizeze date demografice și economice verificabile, să aplice ipoteze neutre și transparente (precum rata natalității, speranța de viață, inflația sau creșterea salarială) și să adapteze metoda de calcul la modul de finanțare al sistemului (de exemplu, grup deschis pentru sistemele publice de tip pay-as-you-go). Scopul final al standardului este ca raportul actuarial să includă analize de senzitivitate (scenarii optimiste și pesimiste) și o opinie profesională clară asupra viabilității programului, oferind astfel guvernelor, parlamentelor și publicului o bază obiectivă, lipsită de influențe politice, pentru deciziile de reformă. Am solicitat Avocatului Poporului acest lucru, dar Avocatul Poporului nu ştie de ISAP 2 sau ce este un raport actuarial. Am primit răspuns asemănător cu răspunsurile lui Nicuşor la propriile întrebări. De ce? Pentru că 19% din CAS este deturnat de stat din valoarea contribuită la Pilonul I de 20,25%.
În Canada, raportul actuarial oficial al Canada Pension Plan proiectează pe 75 de ani, cu ipoteze explicite despre populație, salarii, prețuri și randament. În România, CCR nu a discutat un raport actuarial încă.
• Curtea Constituțională a României nu este o instituție financiară sau de audit; rolul său este exclusiv verificarea conformității legilor cu Constituția, nu realizarea sau aprobarea unor calcule actuariale.
• Lipsa unor decizii bazate pe rapoarte actuariale: În jurisprudența CCR privind sistemul de pensii (inclusiv deciziile recente din 2025 și 2026 referitoare la pensiile de serviciu sau la noua lege a pensiilor), argumentarea s-a bazat pe principii juridice (statul de drept, securitatea juridică, independența justiției sau principiul contributivității), nu pe dezbaterea unui raport actuarial.
• Dezbaterile publice recente: În spațiul juridic și economic din România (cum ar fi analizele publicate pe Juridice.ro în toamna anului 2026) se semnalează frecvent lipsa unui raport actuarial transparent la nivelul sistemului public de pensii, subliniindu-se că nici Guvernul și nici instanțele nu operează cu astfel de date publice detaliate.
ÎCCJ nu a judecat niciun dosar care să aibă ca obiect un raport actuarial, însă există o nuanță importantă legată de o expertiză contabilă folosită de ÎCCJ ca parte într-un litigiu constituțional.
• Ca instanță de judecată: ÎCCJ nu a analizat și nu s-a pronunțat niciodată asupra unui raport actuarial în cadrul unor procese (nici în recursuri, nici în dezlegarea unor chestiuni de drept sau recursuri în interesul legii).
• Ca parte care a sesizat CCR (ianuarie 2026): ÎCCJ a comandat și a depus la Curtea Constituțională o expertiză contabilă independentă (nu un raport actuarial) pentru a-și susține obiecția de neconstituționalitate împotriva reformei pensiilor magistraților. Acea expertiză a comparat matematic cuantumul pensiei de serviciu rezultate din noua lege cu pensia calculată pe bază de contributivitate, fără a fi însă o evaluare actuarială a sustenabilității sistemului public de pensii.
În Regatul Unit, Curtea Supremă a formulat în Kennedy v Cordia criterii de utilitate, competență, imparțialitate și fiabilitate pentru primirea probei de specialitate. În România, art. 330 din Codul de procedură civilă permite expertiza pentru lămurirea faptelor, iar pct. 57 din reglementările aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cere reflectarea fondului economic în contabilitate. Expertul contabil ar verifica sumele, fluxurile și efectul inflației. Actuarul ar compara costul formulei legale cu cel al înghețării, efectul pe cohorte și sustenabilitatea în scenarii diferite. Instanța stabilește ce efect juridic au rezultatele și motivează înlăturarea unei concluzii tehnice decisive. CCR controlează norma în limitele competenței sale, iar instanța de fond stabilește situația de fapt în litigiul individual. Un standard contabil sau actuarial oferă o metodă de analiză. Regula fiscală și întinderea dreptului rămân chestiuni de drept. Când ne modernizăm, când evoluâm din epoca de piatră şi învătăm proporţionalitate şi faptul că nominal nu este real. CCR înapoi la şcoală. Avocatul Poporului fi avocat.
Unde poate fi încălcat dreptul protejat de Convenție
Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană poate proteja un drept la prestație suficient stabilit în dreptul intern. În Kjartan Ásmundsson contra Islandei, Curtea de la Strasbourg a constatat o sarcină excesivă pentru un beneficiar căruia i se suprimase pensia de invaliditate în circumstanțele speței. În Da Conceição Mateus și Santos Januário contra Portugaliei, Curtea a acceptat reduceri limitate și temporare în contextul unei crize, declarând cererile inadmisibile. Pentru România, critica ar trebui să probeze dreptul concret, ingerința atribuibilă măsurii, pierderea reală cumulată, durata derogărilor și povara individuală. O pierdere de putere de cumpărare produsă de inflație, izolată de măsura statului, nu dovedește o încălcare. Dacă statul invocă bugetul pentru a justifica derogări repetate, analiza trebuie să arate economiile obținute, cine suportă costul și ce alternative a examinat. Închiderea dosarului cu un formular a lăsat tocmai aceste întrebări fără răspuns.
Documente și referințe
Petiția din 16 octombrie 2026, secțiunile II–VII, și adresa cu nota din dosarul nr. 38654/2026.
Legea nr. 360/2023, art. 19–24 și 83–84 • Legea nr. 141/2025, art. XXXI, textul publicat în Monitorul Oficial
Legea nr. 411/2004, art. 25 și 47–48 • CCR, Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010
OMFP nr. 1.802/2014, pct. 57 • Codul de procedură civilă, art. 330
Asociația Actuarială Internațională, ISAP 2 • Canada Pension Plan, al 32-lea raport actuarial, secțiunea 4
Curtea Supremă a Regatului Unit, Kennedy v Cordia, §§43–44 • CEDO, Kjartan Ásmundsson contra Islandei, §§39–45
CEDO, Da Conceição Mateus și Santos Januário contra Portugaliei
Avocatul Poporului a citat cota și a ocolit factura
Dosarul nr. 40396/2026. Ce se întâmplă când actualizezi baza de impozitare și lași pragul să se deprecieze.
În petiția din 31 octombrie 2026, înregistrată la 2 noiembrie cu nr. 40396, am arătat că pentru un apartament de circa 72 mp impozitul a trecut, potrivit situației relatate în memoriu, de la aproximativ 300 de lei în 2025 la 13.000 de lei stabiliți inițial în 2026 și apoi la 3.000 de lei după contestare. Activitatea profesională ocupa circa 6 mp. Acestea sunt sumele declarate în petiție, iar deciziile de impunere și fișele de calcul sunt documentele care ar trebui să identifice cauza fiecărei diferențe. Tocmai această verificare a practicii administrative am cerut-o.
Ce am cerut și ce am primit
În secțiunea X am cerut „un răspuns motivat care să indice distinct dispozițiile analizate” și am indicat art. 457–460 și 491 din Codul fiscal, regimul impozitului special de la art. 500¹–500³ și OUG nr. 78/2025. Am cerut examinarea efectului combinat al bazei impozabile, pragului de 2,5 milioane de lei și cotei de 0,9%. Am cerut distinct verificarea încadrării locuințelor cu activitate profesională limitată, a termenului accelerat impus autorităților locale și a protecției locuinței principale în caz de lipsă de lichidități. Am cerut date despre câți contribuabili au trecut pragul, câte contestații s-au admis și ce metodă s-a folosit la încadrarea proprietăților cu utilizare mixtă. Avocatul Poporului trebuia să decidă motivat dacă solicită date, emite o recomandare sau sesizează CCR.
Nota consemnează obiectul larg, concentrează analiza pe majorarea cotei și invocă Decizia CCR nr. 481/2025, în special paragrafele 184–187 și 192. Concluzionează că intervenția instituției „nu este posibilă”. Nu aflăm de ce a rămas neverificat modul de calcul pentru locuința folosită parțial ca sediu, ce a devenit cererea de date și ce analiză a făcut instituția asupra termenului impus prin OUG nr. 78/2025, adoptată după decizia CCR citată. Declarațiile despre autonomie locală pot orienta analiza. Ele nu examinează o ordonanță ulterioară. Expresia „analfabet funcțional juridic și logic” descrie aici un raționament care folosește răspunsul la o chestiune pentru a închide dosarul în privința tuturor celorlalte.
Ce a judecat CCR și ce a verificat Curtea germană
La paragraful 192, CCR a examinat cota de 0,9% și a reținut că se aplică diferenței care depășește pragul. Pragul este un plafon NOMINAL. A invocat echitatea, proporționalitatea, caracterul rezonabil și nediscriminarea. Din acest pasaj nu rezultă o examinare a deprecierii cumulative a pragului ori a sarcinii efective pentru categoriile de proprietari invocate în petiție (În România, puterea de cumpărare a unei sume fixe în lei a scăzut cu aproximativ 40,8% între octombrie 2019 și octombrie 2026). În Germania, la 10 aprilie 2018, Curtea Constituțională Federală a recunoscut legiuitorului o marjă largă de alegere a metodei de evaluare. A verificat însă cum au evoluat în timp diferențele de evaluare și a declarat neconstituțional regimul bazat pe valorile de referință din 1964, aplicat în landurile vestice, din cauza distorsiunilor și a tratamentului inegal rezultate. Spețele au obiecte diferite. Lecția aplicabilă este că marja de apreciere coexistă cu obligația de a examina consecințele verificabile ale formulei. Hotărârea germană oferă un precedent de metodă, fără a stabili o obligație generală de indexare a pragurilor românești.
Calculul care lipsește din notă
Pragul de 2.500.000 de lei este un plafon NOMINAL şi a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 și se aplică de la 1 ianuarie 2024. Memoriul a folosit o inflație cumulată de aproximativ 21,56% de la începutul anului 2024 până în septembrie 2026, ceea ce corespunde unui prag REAL indexat ipotetic de 3.038.895 de lei. Până în octombrie 2026, ultima lună publicată de INS, inflația cumulată ajunge la aproximativ 22,6%, luând decembrie 2023 ca reper pentru începutul aplicării. Calculul înlănțuie ratele de 5,14% pentru 2024, 9,69% pentru 2025 și 6,3% din decembrie 2025 până în octombrie 2026. Pragul care ar păstra aceeași putere de cumpărare ar fi de circa 3.065.000 de lei. Pragul legal rămas fix a pierdut astfel aproximativ 18,4% din valoarea sa reală.
La o bază fiscală ipotetică de 3.205.560 de lei, impozitul special calculat peste pragul fix de 2,5 milioane este de 2.116,68 lei la cota de 0,3% și de 6.350,04 lei la 0,9%. Cu baza și cota de 0,9% neschimbate, impozitul ar fi de circa 1.500 de lei la pragul indexat până în septembrie din memoriu și de circa 1.270 de lei la pragul actualizat ipotetic până în octombrie. Prima comparație izolează efectul cotei, iar a doua efectul pragului. Simularea folosește doar valoarea fiscală ipotetică a clădirii, fără teren. O comparație a impunerilor efective pe ani cere verificarea bazei comunicate de organul fiscal pentru fiecare an.
Forma juridică, folosința reală și capacitatea de plată
Art. 13 din Codul de procedură fiscală reglementează interpretarea normei, iar art. 14 alin. (2) cere organului fiscal să aprecieze situația de fapt după realitatea economică dovedită. Art. 11 alin. (1) din Codul fiscal reglementează reîncadrarea în condițiile prevăzute de lege și cere motivarea în fapt a acesteia. În cazul unui sediu profesional, trebuie verificată norma materială aplicabilă, inclusiv art. 459 pentru clădirile deținute de persoane fizice, apoi destinația efectivă, suprafața și documentele pe care administrația și-a întemeiat calculul. Adresa sediului și folosirea documentată a unei suprafețe sunt fapte diferite. Expertul contabil poate reconstitui impunerea și impactul, evaluatorul poate verifica datele aferente evaluării, iar instanța decide dacă autoritatea a aplicat corect legea. Prevalența fondului economic nu autorizează judecătorul să rescrie grila legală. Îl obligă să înțeleagă ce fapte și ce efecte judecă.
Deținerea proprietății este un criteriu fiscal legitim, pe care art. 3 lit. c) din Codul fiscal îl menționează alături de venituri. Aprecierea clădirii nu creează însă lichiditate. Provincia canadiană Columbia Britanică permite proprietarilor eligibili să amâne plata impozitului anual printr-un împrumut garantat asupra locuinței. Este un exemplu de instrument care separă exigibilitatea imediată de existența obligației. Pentru România, autoritățile ar trebui să arate dacă eșalonarea ori o altă protecție disponibilă chiar poate împiedica executarea disproporționată a locuinței în cazul concret.
Când impozitul poate încălca dreptul de proprietate
Art. 1 din Protocolul nr. 1 permite statului să colecteze impozite, sub controlul legalității și al justului echilibru. În N.K.M. contra Ungariei, Strasbourg a constatat o încălcare după ce o cotă de 98% a lovit o parte a unei indemnizații de plecare. Cauza oferă un test al poverii efective, fără a transforma acel procent într-un prag universal. Pentru impozitarea locuinței, critica devine probatorie când se arată cum a fost stabilită suma, cât reprezintă din venitul disponibil, care este riscul real de executare, ce garanții funcționează și cum diferă sarcina față de cea a unor contribuabili comparabili. Tipul și gravitatea ingerinței trebuie demonstrate. O simulare de impozit special și un salt al impozitului local pun întrebări distincte. Dosarul impunea să fie examinate ambele.
Înainte de a afirma că povara este proporțională, autoritatea trebuie să poată reconstitui factura și să explice efectul fiecărei reguli. Înainte de a afirma că o expertiză este inutilă, instanța trebuie să știe ce concluzie tehnică ar putea schimba soluția. Curtea judecă legea. Expertul îi pune la dispoziție datele care arată ce face legea în realitate. Răspunsul Avocatului Poporului este deficitar tocmai pentru că a închis cercetarea înaintea acestor verificări, când se impunea o excepție de neconstituționalitate pe art. 56 alin. (2) din Constituție privind un prag fiscal concret.
Menținerea pragurilor și plafoanelor fiscale la valori nominale fixe, fără ajustarea cu inflația (fenomen numit „fiscal drag” sau impozitare ascunsă), creează o distorsiune juridică și economică prin care statul majorează taxele în mod mascat, fără o modificare formală a cotelor de impozitare.
În contextul fiscalității din România (unde pragurile pentru microîntreprinderi, plafoanele de TVA, deducerile personale sau bazele de calcul pentru CASS/CAS la venituri independente au fost înghețate sau chiar coborâte nominal în 2025–2026), această metodă ridică probleme majore în fața CCR și a ÎCCJ:
1. Mecanismul distorsiunii: Nominal vs. Real în fiscalitate
• Pragul nominal reprezintă suma fixă prevăzută în Codul Fiscal (de exemplu, plafonul de scutire de TVA, pragul de venituri pentru trecerea la impozit pe profit sau plafoanele de 6, 12, 24 ori 60 de salarii minime pentru contribuții).
• Capacitatea contributivă reală reprezintă puterea de cumpărare efectivă a contribuabilului după scăderea inflației.
• Eroarea metodologică a statului: Atunci când veniturile sau cifrele de afaceri ale contribuabililor cresc doar nominal (pentru a ține pasul cu inflația și costurile mai mari, fără o creștere reală a profitului sau a bunăstării), menținerea pragului fiscal nemodificat impinge contribuabilul într-o categorie de taxare superioară. Statul colectează astfel impozite și contribuții mai mari pe o valoare economică reală neschimbată sau chiar în scădere.
2. Problemele majore ale neajustării pragurilor cu inflația
• Creșterea ascunsă a poverii fiscale (Fiscal Drag): Contribuabilul ajunge să plătească taxe suplimentare sau să piardă facilități fiscale (deduceri, regim simplificat) nu pentru că a devenit mai bogat în termeni reali, ci exclusiv din cauza devalorizării monedei.
• Ruperea legăturii cu salariul minim real sau cu inflația: Atunci când anumite plafoane sunt raportate la un salariu minim înghețat artificial la o valoare istorică, iar altele la salariul minim curent (ajustat cu inflația), statul creează un sistem asimetric: încasează taxe raportate la valori actualizate, dar acordă deduceri sau scutiri raportate la valori nominale din trecut.
• Distorsionarea proporționalității impunerii: O taxă fixă sau un plafon fix aplicat într-un mediu inflaționist lovește disproporționat contribuabilii cu venituri mici și medii, transformând un sistem aparent neutru într-unul regresiv în termeni reali.
3. Relevanța juridică pentru CCR și ÎCCJ
În concluzie, amestecarea valorilor nominale cu cele reale în stabilirea pragurilor fiscale îi permite statului să crească presiunea fiscală fără asumare legislativă transparentă, transferând costul inflației asupra contribuabilului și golind de conținut garanțiile constituționale privind justețea impunerii.
Documente și referințe
Petiția din 31 octombrie 2026, secțiunile VIII–XII, și adresa cu nota din dosarul nr. 40396/2026.
CCR, Decizia nr. 481 din 20 octombrie 2025, §§184–187 și 192 • ANAF, Codul de procedură fiscală, art. 13–14
Codul fiscal, art. 3, 11, 457–460, 491 și 500¹–500³ • OUG nr. 78 din 17 decembrie 2025
Curtea Constituțională Federală a Germaniei, 1 BvL 11/14 și cauzele reunite, 10 aprilie 2018 • Columbia Britanică, programul de amânare a impozitului pe proprietate
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