Scris de Realitatea Financiara Publicat: 24 nov. 2026, 11:02

Daniel Udrescu atrage atenția asupra lipsei unor analize actuariale transparente în sistemul public de pensii și asupra modului în care inflația și menținerea pragurilor fiscale la valori nominale fixe pot afecta drepturile contribuabililor. Acesta solicită o evaluare obiectivă a deciziilor statului, bazată pe date economice, expertize independente și respectarea principiilor constituționale.

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