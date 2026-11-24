Peste 100 de angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului vor părăsi compania la finalul acestei săptămâni, în cadrul programului de disponibilizare voluntară. Cei 106 mineri și salariați de la suprafață aflați în preaviz până pe 26 noiembrie vor beneficia de plăți compensatorii consistente.
Potrivit conducerii companiei, fiecare dintre angajații care acceptă plecarea voluntară va primi aproximativ 94.900 de lei, sumă achitată în baza prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, scrie publicația Gorjeanul.
Disponibilizările fac parte din procesul de reorganizare a Complexului Energetic Valea Jiului, iar reprezentanții societății susțin că măsura a fost luată astfel încât activitatea companiei să nu fie afectată.
Cine sunt angajații care pleacă?
Programul vizează atât personalul care a lucrat în subteran, cât și angajați din activitățile de la suprafață. Conducerea companiei afirmă că au fost analizate posturile care nu mai erau necesare, iar restructurarea a fost construită pentru a reduce costurile fără a pune în pericol funcționarea exploatărilor miniere.
În total, 106 persoane vor ieși din sistem în urma acestei etape de reorganizare.
Aproape 10 milioane de lei pentru plățile compensatorii
Guvernul a aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al companiei fondurile necesare pentru acordarea compensațiilor. Astfel, pentru cele 106 disponibilizări a fost alocată suma de aproape 10 milioane de lei.
Calculul arată că fiecare angajat va încasa în medie aproape 95.000 de lei, o sumă care depășește cu mult salariul anual al multor români.
Reorganizarea are loc în contextul procesului de restructurare și închidere treptată a exploatărilor miniere din Valea Jiului, pentru care compania beneficiază de sprijin financiar de la stat.
Conform datelor bugetare aprobate de Executiv, Complexul Energetic Valea Jiului estimează pentru 2026 venituri totale de peste 548 de milioane de lei, din care aproximativ 350 de milioane de lei reprezintă ajutor de stat destinat activităților de punere în siguranță, închidere și ecologizare a minelor de huilă.