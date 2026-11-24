Publicat 24 nov. 2026, 11:52 Sursă Realitatea.Net. Gorjeanul

Peste 100 de angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului vor părăsi compania la finalul acestei săptămâni, în cadrul programului de disponibilizare voluntară. Cei 106 mineri și salariați de la suprafață aflați în preaviz până pe 26 noiembrie vor beneficia de plăți compensatorii consistente.

Distribuie articolul